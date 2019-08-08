Роспотребнадзор: 60% магазинов не соблюдают правила выкладки молочных продуктов

Большинство магазинов в России не изменили порядок реализации молочных продуктов после вступления в силу правил о разделении на полке продукции с заменителями и без заменителей молочного жира. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, по состоянию на 1 августа проверено почти 5 тыс. объектов торговли, на которых выявлено около 8 тыс. нарушений. «Как показали надзорные мероприятия, около двух третей магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись «продукты без заменителя молочного жира», а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов», — указано в сообщении ведомства.



Среди проверенных магазинов 27% принадлежат крупным торговым сетям, таким как «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Карусель». По информации Роспотребнадзора, наибольшая доля торговых точек, в которых выявлены нарушения, принадлежит торговым сетям «Магнит» (72% проверенных объектов работали с нарушениями), «Перекресток» (70%), «Ашан» (68,4%) и «Дикси» (66,2%). В результате составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.15 КоАП (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров).



Представитель X5 Retail Group сообщил, что полные материалы проверок, проведенных Роспотребнадзором, компания пока не получила. Представитель «Ашана» на вопрос о том, с чем связаны выявленные нарушения, не ответила. В то же время она подчеркнула, что компания «всегда стремится к строгому выполнению требований законодательства», и «все несоответствия, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий, устраняются в максимально короткие сроки». «Агроинвестор» также отправил запросы представителям «Магнита» и «Дикси».



Изменения в Правила продажи отдельных видов товаров были подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе и вступили в силу с 1 июля. Согласно им, выкладка молока и молочной продукции на полках должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить молочные продукты с заменителями молочного жира и без них. Кроме того, выкладка должна сопровождаться информационной надписью «продукты без заменителя молочного жира». Представители молочной отрасли рассчитывали, что эта мера может увеличить спрос на традиционную молочную продукцию и повысить к ней доверие потребителей.



Для исполнения новых правил Минпромторг и Роспотребнадзор разработали рекомендации по выкладке молочной продукции. В них указано, что торговые точки могут осуществлять разделение следующими способами: выкладывать продукты с применением полочных разделителей, с использованием дополнительного оформления ценников, а также с дополнительным оформлением товарных полок и ценников. Информационную надпись рекомендовано размещать как на «ценникодержателе» или «стоппере» (полосе для ценников), так и на самой полке. Как сообщало Роскачество в конце июля, крупные торговые сети так или иначе разделили молочные продукты, однако некоторые из них выделили под каждый вид продукции отдельные полки, а некоторые лишь ограничились дополнительным оформлением ценников.



В рекомендациях магазинам предложены варианты разделения молочных продуктов, поясняет представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. «В инструкции в рекомендательном порядке изложены правила, которым ритейл должен следовать при выкладке продукции, и в соответствии с ней каждая сеть определяла для себя, что делать. В основном крупные сети пошли по пути расположения рядом с ценниками специальных аббревиатур — СЗМЖ и БЗМЖ с одновременным размещением плакатов, разъясняющих эти аббревиатуры», — рассказал «Агроинвестору» Власенко. Представитель X5 Retail Group подтвердил, что в соответствии с рекомендациями Минпромторга и Роспотребнадзора на ценниках в магазинах сетей появилось специальное обозначение — «СЗМЖ» и «БЗМЖ», а также плакаты, объясняющие новую маркировку.



Однако после вступления новых правил выяснилось, что Роспотребнадзор не согласенс трактовкой сетями этой инструкции и требует выполнения сразу всех прописанных в ней рекомендаций, продолжает он. «С Роспотребнадзором состоялось несколько встреч, но доказать свою точку зрения нам пока не удалось. А так как существующие инструкции подразумевают неоднозначное толкование, не исключена вероятность, что сети будут оспаривать выписанные протоколы», — указал Власенко. В то же время, согласно его данным, Роспотребнадзор пока не выносил решений о крупных штрафах и в основном выписывал предупреждения и предписания.

