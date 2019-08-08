Экспорт продукции АПК в первом полугодии снизился на 6%

В первом полугодии 2019 года экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства в стоимостном выражении сократился на $680 млн или на 6% по сравнению с январем-июнем прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Физические объемы поставок упали на 30%. Снижение произошло в первую очередь за счет пшеницы, отгрузки которой за первые шесть месяцев сократились в физическом объеме на 45% до 10,6 млн т. Также на 33,6% снизились поставки ячменя. Однако за счет благоприятной ценовой конъюнктуры падение экспорта зерновых в стоимостном выражении оказалось ниже и составило 33% до $3,1 млрд против $4,6 млрд годом ранее.



Падение по зерну частично компенсировали поставки растительных масел, которые за первое полугодие в натуральном выражении увеличились на 31%. Всего за рубеж было продано 1,5 млн т растительных масел на сумму почти $1,1 млрд, что на 20% больше аналогичного периода 2018-го. Экспорт свежей и мороженой рыбы увеличился в натуральном выражении на 7% до 846 тыс. т, в стоимостном — на 18% до $1,4 млрд. Остальные категории продукции в сумме показали небольшую положительную динамику (+6% или +$217 млн), комментирует менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Например, по его словам, экспорт мяса остался практически на том же самом уровне, что и в 2018 году ($201 млн).



Согласно информации ФТС, доля экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции в товарной структуре экспорта в январе-июне текущего года снизилась до 5,2% против 5,3% в первом полугодии 2018-го. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,5% (в январе-июне 2018-го — 4,8%), в страны СНГ — 9,8% (9%).



Несмотря на отрицательную динамику, в 2019 году произошло существенное увеличение средней цены экспорта — до $412/т с $307/т в 2018-м, обращает внимание Никиточкин. «Это связано прежде всего с ростом доли более дорогих продуктов в структуре нашего экспорта — ракообразных, рыбы и растительного масла и снижением доли одного из самых дешевых сельхозтоваров — зерновых», — поясняет он. Кроме того, улучшилась ценовая конъюнктура и по прочим российским товарам (кроме зерновых, масла и рыбы), которые подорожали до $441/т против $408/т в январе-июне 2018-го.



По итогам 2019 года Никиточкин ожидает объем экспорта продукции АПК на уровне $24,5-25,3 млрд, что на 2-5% ниже показателя 2018-го. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее также прогнозировал небольшое снижение - до $24-25 млрд. «В результате мы можем говорить о стагнации российского экспорта АПК, — замечает Никиточкин. — Для его развития необходимо увеличивать долю прочих категорий как минимум до 50%». Однако на данный момент ожидать этого трудно: рост объема экспорта прочих категорий (в основном, продукции более высокой добавленной стоимости) в первом полугодии был достигнут за счет ценовой конъюнктуры, в натуральном же выражении вывоз сократился на 2%. Таким образом, констатирует аналитик, ощутимого эффекта от программы продвижения российской продукции на внешние рынки пока не наблюдается.



В 2018 году Россия экспортировала продукции АПК на сумму $25,7 млрд против $20,7 млрд в 2017-м. При этом в паспорте федерального проекта «Экспорт продукции АПК» на прошлый год целевым показателем были $23 млрд, в этом году объем должен увеличиться на $1 млрд до $24 млрд. «Все целевые показатели будут достигнуты», — заверял в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В 2024-м экспорт продовольственной и сельскохозяйственной продукции предполагается нарастить до $45 млрд. Плановый объем финансирования федерального проекта развития агроэкспорта — 406,8 млрд руб.

