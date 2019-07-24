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Правительство может выделить еще 8,7 млрд рублей на продвижение агроэкспорта
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 июля 2019
Перераспределение произойдет за счет сокращения льготного кредитования поставщиков
На реализацию проекта «Экспорт продукции АПК» в 2018—2024 годах из бюджета предполагается направить 407 млрд рублей
Фото: Е. Егоров

Правительство может направить дополнительно 8,7 млрд руб. на устранение торговых барьеров и продвижение экспорта товаров АПК. Об этом сообщает портал «Национальные проекты. Будущее России» со ссылкой на протокол заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 17 июня. «Экспорт продукции АПК» является одним из федеральных проектов в составе нацпроекта, в соответствии с ним поставки агропродовольственной продукции на внешние рынки должны вырасти до $45 млрд в 2024 году.

Согласно протоколу, 2,7 млрд руб. предлагается направить Россельхознадзору на устранение торговых барьеров, мешающих развитию агроэкспорта. В рамках федерального проекта планируется принять изменения в законодательство в части учета и маркировки животных для обеспечения ветеринарной безопасности, разработать программы контроля ряда заболеваний животных и птиц, получить статус Международного эпизоотического бюро как страны, свободной от ряда заболеваний домашнего скота. Также предполагается добиваться согласования разрешительных документов, которые позволили бы экспортировать мясо, свинину, говядину, молочную продукцию и другие товары в Китай, Южную Корею, Японию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и др. В первоначальной версии паспорта федерального проекта на устранение торговых барьеров запланирована сумма в 17,7 млрд руб. в 2018—2024 годах.

Еще 6 млрд руб. предлагается перераспределить на мероприятия по аналитическому сопровождению и продвижению экспорта продукции АПК в рамках создания такой системы. Первоначально на эти цели планировалось выделить 9,8 млрд руб. с 2018 по 2024 год. В документе отмечается, что перераспределение может произойти за счет сокращения средств, которые планировалось выделить на льготное кредитование экспортеров (около 300 млрд руб. в 2018—2024 годах). Как пояснил ТАСС источник, близкий к обсуждению, решения о дополнительном финансировании пока не являются окончательными.

Перераспределение 2,7 млрд руб. в пользу Россельхознадзора выглядит логичным шагом, так как именно улучшение эпизоотической ситуации в стране, регионализация болезней животных и признание это международными партнерами позволит России увеличить экспорт мясной продукции, полагает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. По его словам, аналогичная работа должна происходить в растениеводстве, например, расширение допуска российских регионов к экспорту зерновых в Китай.

В то же время ключевой задачей для всех подотраслей является создание имиджа российской продукции за счет регистрации и рекламы (в том числе агрессивной) зонтичных брендов, создания профессиональных торговых представительств за рубежом, а также субсидирования организационных экспортных мероприятий (проведение выставок, сертификация), уверен Никиточкин. «Это крайне важные процессы, которые сейчас в должной мере не функционируют. Одна из основных проблем российского экспорта продукции АПК в том, что другие страны воспринимают Россию как поставщика сырьевых товаров, а не готовой продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. В результате для России средняя цена экспорта продукции АПК находится на уровне $0,3/кг, тогда как для Нидерландов — $1,6/кг, для Германии — $1,4/кг, Италии — $1,8/кг.

И 6 млрд руб., по мнению Никиточкина, будет недостаточно на такие цели. «Покупатели из дальнего зарубежья — а не только из стран СНГ — должны считать, что Россия производит качественные продукты питания, и должны быть готовы их покупать. Для этого необходимо финансировать создание и продвижение за рубежом правильных брендов, а не аналитическое сопровождение», — сказал Никиточкин. Так, необходимо дифференцировать бренды по категории продукции и ценовому сегменту. «Единственный бренд сейчас — продвигаемый РЭЦ «Made in Russia» - не несет какого-то конкретного понятного сигнала иностранным покупателям, потому что он может присутствовать и на печенье, причем дешевом, и на тяжелом машиностроительном оборудовании», — поясняет он.

22 июля на совещании, посвященном стимулированию экспорта сельхозпродукции, премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал активнее вести работу по сертификации российской продукции, «чтобы у стран-импортеров не было вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров». По его словам, сейчас свыше 4 тыс. российских предприятий включены в реестр экспортеров и имеют право поставлять продукцию животноводства более чем в 80 стран. Помимо этого он назвал «стратегическим курсом» изменение структуры экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья. Всего на реализацию проекта «Экспорт продукции АПК» из федерального бюджета предполагается направить 406,8 млрд руб.

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