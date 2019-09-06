Россельхознадзор подтвердил претензии к качеству экспортируемой из Калининградской области пшеницы

Россельхознадзор подтвердил случаи отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов на экспорт пшеницы из-за претензий к ее безопасности в Калининградской области. Однако, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на и. о. руководителя управления Россельхознадзора по Калининградской области Андрея Иванова, речь идет только о поставках в те страны, где очень жесткие требования. «Выпуск партии зерна, не соответствующей требованиям страны-импортера, чреват полным закрытием экспорта продукции из России», — объяснил Иванов.



Таким образом он прокомментировал информацию, что крупнейший трейдер региона — УК «Содружество» - не закупает у аграриев пшеницу, ссылаясь на ужесточение требований Россельхознадзора к продукции на экспорт. Издание РБК 3 сентября сообщило о «критической ситуации» в Калининградской области, где аграрии не могут продать на экспорт рекордный урожай зерна, так как «Содружество» не закупает у них пшеницу из-за ограничений Россельхознадзора по содержанию в пшенице грибка. В результате не хватает складов, рассчитанных на хранение урожая, и «зерно лежит под открытым небом».



Иванов подтвердил, что в этом году управление Россельхознадзора фиксирует снижение объемов зерна, экспортируемого «Содружеством». «ГК «Содружество» было предложено диверсифицировать свои экспортные потоки и сосредоточиться на тех странах, в которых по фитосанитарному состоянию и качеству безопасности отгружаемое зерно соответствует», — добавил он. «Агроинвестор» отправил запрос в ГК «Содружество».



На «Содружество» приходится около 90% зерна, вывозимого на экспорт из Калининградской области. По данным правительства региона, в 2018 году с территории области было экспортировано 1,3 млн т зерна, в том числе 1,2 млн т через группу «Содружество». «Таким образом, «Содружество», по сути дела, является монополистом, диктуя свои условия производителям и влияя на формирование закупочных цен», — считает Иванов. Помимо пшеницы, купленной у калининградских аграриев, компания экспортирует через Калининград зерно из других регионов России. Основными покупателями этого зерна являются Мексика (42% экспорта в 2018-м) и страны Африки (22%), сообщает РБК.



На снижение вывоза зерна из Калининградской области в конце августа обращал внимание губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, отгрузка зерна с начала года упала более чем на треть из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, которое переваливалось через терминалы «Содружества», сообщает «Новый Калининград». В региональном управлении Россельхознадзора местным аграриям советуют использовать возможности самостоятельного экспорта по железной или автомобильной дороге или использовать потенциал «Портового элеватора». В то же время Иванов признал, что «Портовый элеватор» в основном переваливает зерно для «Содружества», превратившись в «составляющую ГК «Содружество» вместо самостоятельного игрока при экспорте в интересах производителей зерна Калининградской области».



Об ужесточении контроля экспорта зерна Россельхознадзор заявил еще в начале прошлого сезона. Основанием для этого, по информации службы, стало поступление от ряда стран-покупателей уведомлений о несоответствии отгружаемой продукции их требованиям. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в январе 2019 года говорил о «переходе на качественно другой уровень» и «усилении роли государственных компаний, таких как "Объединенная зерновая компания" и "Продинторг"». В июне госбанк ВТБ сообщил президенту Владимиру Путину о намерении создать вертикально-интегрированный

«Объединенный зерновой холдинг».

