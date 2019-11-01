Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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Рынки
Кукуруза сдала позиции. Перспективы роста производства кроются в увеличении потребления на корма и развитии глубокой переработки
Татьяна Карабут
Агроинвестор
1 ноября 2019
Всего пару лет назад производство кукурузы в стране, а также ее экспорт демонстрировали рекорды. Однако с тех пор посевы агрокультуры заметно сократились, а ее вывоз опять опустился до менее 3 млн т. В сезоне-2019/20 показатели опять пойдут в рост. Регионы, которым удалось повысить урожайность кукурузы, могут рассчитывать и на увеличение ее доходности
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2019
В 2019 году посевы выросли на 5,5%
Фото: Shutterstock


По данным «Центра Агроаналитики», посевы кукурузы с 2011 по 2017 годы увеличивались со средним темпом 10,5% в год, достигнув исторического максимума в 3,02 млн га. Но уже 2018-м площади уменьшились на 18,8% до пятилетнего минимума и составили 2,45 млн га. «Это падение было непосредственно связано со снижением рентабельности, — поясняет директор центра Дмитрий Авельцов. — На фоне рекордного урожая 2016-го (15,3 млн т) и высокого сбора 2017-го (13,2 млн т) средняя цена продажи кукурузы в сезоне-2017/18 снизилась на 17,4% (до 6,76 тыс. руб./т) к сезону-2015/16, когда цены достигали многолетнего максимума в 8,2 тыс. руб./т в среднем по сельхозгоду».

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