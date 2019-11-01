Агроинвестор



По данным «Центра Агроаналитики», посевы кукурузы с 2011 по 2017 годы увеличивались со средним темпом 10,5% в год, достигнув исторического максимума в 3,02 млн га. Но уже 2018-м площади уменьшились на 18,8% до пятилетнего минимума и составили 2,45 млн га. «Это падение было непосредственно связано со снижением рентабельности, — поясняет директор центра Дмитрий Авельцов. — На фоне рекордного урожая 2016-го (15,3 млн т) и высокого сбора 2017-го (13,2 млн т) средняя цена продажи кукурузы в сезоне-2017/18 снизилась на 17,4% (до 6,76 тыс. руб./т) к сезону-2015/16, когда цены достигали многолетнего максимума в 8,2 тыс. руб./т в среднем по сельхозгоду».