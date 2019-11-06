Экспорт зерна может стать вторым после рекорда сезона-2017/18

По данным ФТС на 31 октября, с начала сезона (1 июля) Россия поставила за рубеж 17,5 млн т зерна (без учета торговли со странами ЕАЭС). Это примерно на 15% меньше, чем за четыре месяца сезона-2018/19. Тем не менее в целом по его итогам объем экспорта зерновых и зернобобовых может стать вторым после рекорда 2017/18 года, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он оценивает потенциал отгрузок на уровне 46,3 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы. Это почти как в прошлом сезоне, когда вывоз агрокультуры составил 34,9 млн т, рассказал «Агроинвестору» Петриченко. «В эти 35 млн т будут входить поставки не только за пределы Таможенного союза, но и вывоз в Казахстан», — уточнил эксперт, добавив, что в этом году соседнее государство, вероятно, увеличит закупки российской пшеницы.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне 34 млн т. «Прогноз экспорта пшеницы был повышен на 1 млн т, так как на внутреннем рынке отмечается существенный эффект замещения по кукурузе и ячменю. Мы сокращаем прогноз вывоза ячменя и кукурузы, но повышаем — пшеницы», — прокомментировал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Российский зерновой союз (РЗС) рассчитывает, что в сезоне-2019/20 экспорт зерна достигнет 47 млн т против 43,3 млн т в прошлом. При этом поставки пшеницы останутся на уровне прошлого сезона — 35 млн т. А вот отгрузки ячменя увеличатся на 1,2 млн т до 6 млн т, кукурузы — на 2 млн т до 5 млн т, сообщила «Интерфаксу» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина.



При этом союз в очередной раз повысил прогноз урожая зерна в этом году до 124 млн т, что на 10,7 млн т больше, чем было собрано в 2018-м. В том числе аналитики РЗС увеличили оценку по пшенице на 2,2 млн т до 78 млн т. Минсельхоз повысил свой прогноз урожая пшеницы с 75 млн т до 78 млн т еще в конце сентября, однако не меняя оценку общего валового сбора зерновых и зернобобовых — 118 млн т. Тогда ожидания отраслевых аналитиков по пшенице находились в диапазоне 74,9-75,4 млн т, и они скептически оценивали возможность роста валового сбора агрокультуры до 78 млн т. «ПроЗерно» и ИКАР по-прежнему не разделяют мнение о таком урожае агрокультуры.



Так, Владимир Петриченко оценивает общее производство зерна в этом году на уровне 122,85 млн т, включая 75,4 млн т пшеницы. «Мы незначительно повышали прогноз относительно сентября, так как стоит очень благоприятная погода для уборки поздних зерновых, в частности, кукурузы — оценку ее сбора мы увеличили с 13 млн т до 13,9 млн т», — уточнил гендиректор «ПроЗерно». ИКАР не менял прогноз валового сбора пшеницы, хотя до этого он был немного повышен, напоминает Дмитрий Рылько. Сейчас урожай агрокультуры прогнозирует на уровне 75,8 млн т, всего зерна — 123,4 млн т.



По данным Минсельхоза на 5 ноября, в целом по стране зерновые и зернобобовые обмолочены с 44,7 млн га или 95,7% к посевной площади, получено 122,9 млн т зерна при средней урожайности 27,5 ц/га. В том числе пшеница убрана на 98% посевной площади, намолочено 77,6 млн т, средний сбор с гектара составил 28,2 ц.

