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Аналитика
Прогнозы урожая зерна вновь повышены
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
29 октября 2019
Погода благоприятствует завершению уборочной кампании
К 28 октября зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 95% площадей
Фото: Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора зерна в России в этом году на 900 тыс. т до 123,4 млн т. В сторону увеличения скорректирована оценка по всем трем основным агрокультурам, в том числе по пшенице — на 200 тыс. т до 75,8 млн т, ячменю — на 200 тыс. т 20,8 млн т, кукурузе — на 100 тыс. т до 14,3 млн т.

«Прогнозы повышены на основе последних данных об уборке урожая, которая до последнего времени шла в благоприятных погодных условиях», — сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Он отметил, что урожайность зерна в этом году выше прошлогодней. По данным Минсельхоза на 28 октября, в стране собран 121 млн т в бункерном весе при средней урожайности 27,3 ц/га, что на 1,4 ц/га или на 5,4% выше аналогичного прошлогоднего уровня.

Пшеница к настоящему времени обмолочена почти с 98% посевных площадей, произведено 77,5 млн т в первоначально оприходованном вее. При этом урожайность, которая на протяжении практически всей уборочной кампании отставала от прошлого года, но в начала октября его превзошла, сохраняет превышение над показателями 2018-го. К 28 октября сбор пшеницы с 1 га оценивается на уровне 28,2 ц/га против 27,9 ц/га годом ранее. Урожайность ячменя увеличилась на 2,9 ц/га до 25,3 ц/га, а кукурузы — на 11,9 ц/га до 59,2 ц/га. Последняя к настоящему времени обмолочена с двух третей посевных площадей.

Прогноз урожая зерновых также увеличила аналитическая компания «ПроЗерно». Как сообщил в конце прошлой недели ее гендиректор Владимир Петриченко на «XIX Зерновом круглом столе» в Новосибирске, сбор составит 123 млн т, в том числе 75,5 млн т пшеницы, 21 млн т ячменя и 13,8 млн т кукурузы. По его словам, повышение в первую очередь связано с хорошими показателями по уборке кукурузы. «Я не думал, что так будут идти сами намолоты, обязательно что-нибудь неприятное произойдет, и будут потери, но тут сплошные радости», — сказал Петриченко (цитата по «Интерфаксу»).

По итогам уборки урожайность кукурузы окажется рекордной и прогнозируется на уровне 53,8 ц/га, ранее рассказывал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Он пояснял, что положительно на собираемом урожае сказался теплый конец лета и начало осени, а также благоприятные погодные условия в период уборочной кампании. В середине октября центр повысил прогноз урожая зерна на 1,4 млн т до 121,1 млн т, из которых 75,4 млн т придется на пшеницу, 20,4 млн т — ячмень и 13,8 млн т — кукурузу.  Минсельхоз ожидает урожай зерна на уровне 120 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,2 млн т, включая 72,1 млн т пшеницы.

Несмотря на рост урожая к прошлогоднему уровню аграрии продолжают придерживать продажи пшеницы, сообщает аналитический центр «СовЭкон». На минувшей неделе средние цены на пшеницу 3-го класса увеличились на 350 руб. до 11050 руб./т; 4-го класса — на 325 руб. до 10925 руб./т; 5-го класса — на 275 руб. до 10250 руб./т. «Внутренний рынок пшеницы снова резко вырос на фоне активного укрепления котировок на FOB», — поясняют аналитики центра. Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе обновили рекорд сезона, увеличившись на $5,5 и достигнув $210,5 за тонну (FOB, протеин 12,5%) на фоне высокого спроса, следует из мониторинга «СовЭкон». ИКАР зафиксировал рост за неделю на $1 до $208 за тонну. В то же время на мировых биржах цены, с начала сентября шедшие вверх, стали снижаться. Так, биржа Matif на прошлой неделе закрылась с ценами на французскую пшеницу на отметке €181 или $200,9 за тонну — это несколько ниже, чем неделей ранее ($201,15), пишет «СовЭкон». На Чикагской бирже цена упала еще сильнее и составила $5,18 за бушель или $190,3 за тонну (неделей ранее — $195,4 за тонну).

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