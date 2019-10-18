Урожайность кукурузы ожидается рекордной

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая зерновых в России в этом году на 1,4 млн т до 121,1 млн т. Изменение в первую очередь связано с корректировкой сбора кукурузы — на 1,2 млн т до 13,8 млн т. «Наши первоначальные прогнозы были осторожными, но мы не исключали, что урожайность агрокультуры может оказаться выше ожиданий», — сказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. По его словам, положительно на собираемом урожае сказался теплый конец лета и начало осени, а также благоприятные погодные условия в период уборочной кампании.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 17 октября в России кукуруза обмолочена с более половины площадей, собрано 7,8 млн т при урожайности выше прошлогодней в среднем на 29% (58,5 ц/га). По итогам уборки урожайность кукурузы будет больше показателя 2018-го на 12% и составит 53,8 ц/га, что станет рекордным результатом, подсчитал Павенский. В том числе в Центре, где кукуруза убрана на 44%, текущая урожайность составляет рекордные 81,3 ц/га против прошлогодних 72,9 ц/га. На максимуме сбор кукурузы с гектара и в Поволжье, где уборка пока завершена на 18% площадей. Здесь текущая урожайность находится на уровне 61 ц/га против 42,6 ц/га годом ранее. «И пока прогнозы погоды благоприятные для завершения уборочной кампании», — акцентирует Павенский. Также корректировка затронула южные регионы, где нынешняя урожайность оказалась несколько выше ожиданий. Кроме того, напоминает эксперт, учитывается и рост посевных площадей кукурузы, которые, по данным Росстата, в этом году увеличились на 134 тыс. га.



Прогноз урожая пшеницы аналитический центр «Русагротранса» сохраняет на уровне 75,4 млн т, что на 3,3 млн т или на 4,6% выше объема 2018-го. Таким образом сбор пшеницы может оказаться вторым после рекордного 2017 года, когда он равнялся 86 млн т. Прогноз сбора ячменя в этом году повышен на 0,2 млн т до 20,4 млн т — на 3,4 млн т или 20% выше прошлогоднего результата.



Российский зерновой союз скорректировал прогноз урожая зерна до 123,5 млн т, сообщил ранее на этой неделе президент союза Аркадий Злочевский. Предыдущая оценка организации находилась на уровне 123,3 млн т. В том числе союз ожидает сбор пшеницы в 77 млн т, ячменя — 21,5 млн т, кукурузы — 13,5 млн т. Злочевский отметил, что зерновые обмолочены уже на 93%, получено 117 млн т в бункерном весе. «Поэтому единственной неточностью сейчас может быть занижение. То есть относительно прогноза урожай может оказаться выше, ниже уже вряд ли», — рассказывал Злочевский на пресс-конференции. Он также заметил, что в этом сезоне не наблюдается традиционного уменьшения средней урожайности в течение уборочной кампании. «Обычно общие показатели [по урожайности зерна] несколько компенсируют поздние культуры, такие как кукуруза, которая более урожайная, чем пшеница и рожь. Но в этом году с ходом уборки произошел прирост по урожайности не только за счет кукурузы, но и по пшенице. При передвижении уборки в более удаленные регионы урожайность пшеницы начала расти, вместо того чтобы падать», — сказал Злочевский. Он также предположил, что никаких отклонений по уровню рефакции от традиционных значений в этом году не ожидается.



Между тем, экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти и на этой неделе превысили планку в $200 за тонну. Как сообщает аналитическая компания «ПроЗерно», с начала недели котировки прибавили $4 до $202/т (FOB Черное море, 12,5% протеина), а в портах Азовского моря подорожание составило +$5 до $185/т FOB. Кукуруза прибавила $1, до $167/т (FOB Черное море). Динамика обусловлена ростом мировых цен на зерно: так, французская мукомольная пшеница (11,5% протеина) выросла на $3 до $200/т, французский ячмень — на $4 до 190 $/т, американская пшеница SRW — на $2 до $225/т, поясняют аналитики компании.



К концу недели аналитический центр «Русагротранса» зафиксировал рост экспортных цен до $207 за тонну — максимума с апреля 2019 года. По словам Павенского, повышательная динамика на мировом рынке связана с холодной погодой в США, которая задерживает уборку, а также со снижением прогнозов по урожаю в Аргентине и Австралии. Вслед за экспортными котировками активно укреплялись и внутренние цены на пшеницу. За неделю они поднялись на Юге на 300 руб. до 10,7-10,9 тыс. руб./т (4-й класс, без НДС), в Центре — на 500 руб. до 9,5-9,7 тыс. руб./т, в Поволжье — на 1000 руб. до 9,6 тыс. руб./т, в Сибири — на 250 руб. до 9-9,5 тыс. руб./т.

