Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.711
eur
70.536
moex
2936.34
brent
63.88
пшеница
521.6
сахар
13.18
Аналитика
Урожай пшеницы 3-го класса стал рекордным с 2008 года
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
9 декабря 2019
Однако повышение качества зерна могло повлиять на замедление темпов экспорта
Доля продовольственной пшеницы превысила 82%
Фото: Pixabay

Центр оценки качества зерна с 24 июня до начала декабря обследовал 35,9 млн т мягкой пшеницы в 51 регионе страны. Доля 3-го класса составила 32,9% от этого объема, что стало рекордным показателем с 2008 года, отметил центр. В прошлом году на 3-й класс пришлось 23% обследованной пшеницы. Доля 4-го класса почти не изменилась: 46% против 46,6% в 2018-м, 5-го класса оказалось меньше (20,7% и 27,4%). Доля пшеницы 2-го класса снизилась с 0,05% до 0,02%, зато впервые за семь лет было выявлено зерно 1-го класса, хотя его доля и незначительная — 0,003%. В целом на продовольственную пшеницу пришлось 78,9% от обследованного объема, подсчитал Центр оценки качества зерна. 

В свою очередь филиалы Россельхозцентра в 36 регионах к началу декабря проверили почти 15 млн т пшеницы. Согласно их исследованиям, доля 3-го класса составила 37%, 4-го — 45%, 5-го — 18%. На 1-й и 2-й классы в сумме пришлось 0,17% — 26,1 тыс. т. Больше всего продовольственной пшеницы выявлено в Уральском федеральном округе — 95,4% от проверенного объема, меньше всего — 60,8% — в Приволжье, следует из данных Россельхозцентра. В среднем по России на 1-4 классы пришлось 82,2% пшеницы, тогда как годом ранее показатель был на уровне 76%. Кроме того, в этом году Россельхозцентр не выявил неклассной пшеницы, тогда как в 2018-м ее доля составила 0,4%. 

Между тем в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков обратил внимание, что в этом году экспорт пшеницы падает, несмотря на увеличение валового сбора, именно потому, что аграрии вырастили качественное зерно. «Как только мы получаем качественную пшеницу, мы начинаем конкурировать с французами, мировой рынок этого не ждал, — сказал топ-менеджер. — А когда мы начинаем конкурировать с французами, соответственно, от нас требуют и фитосанитарное качество тоже наравне с ними. Поэтому перед российской пшеницей стоит вызов — борьба с сорняками, нужно думать, что нам делать с карантинными объектами». 

Он добавил, что при в целом негативном отношении отрасли к обновлениям закона «О зерне», наверное, меры, которые предлагает Минсельхоз, — это единственное решение проблемы. Ранее агроведомсво опубликовало проект поправок в закон, которые предполагают создание единой системы прослеживаемости всех этапов производства, хранения и реализации зерна и продуктов его переработки. В том числе предполагается оформлять карантинные сертификаты при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей стране. Сейчас это необходимо только при перемещении подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон.

По информации Центра оценки качества зерна, с начала сезона по 3 декабря Россия экспортировала 22,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 3,6 млн т или 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе отгрузки пшеницы составили почти 19 млн т (-13%), ячменя — 2 млн т (-28%), кукурузы — 1,2 млн т (+30%). Крупнейшим покупателем российской пшеницы стала Турция с 4,3 млн т, следом идут Египет с 3,1 млн т и Бангладеш с 1,3 млн т. 

По прогнозу аналитического центра «Русагротранс», с декабря до конца сезона поставки зерна за рубеж могут составить 19,5 млн т, что на 2,1 млн т больше, чем годом ранее. Росту вывоза будут способствовать повышение экспортных цен на пшеницу, исчерпание экспортного потенциала украинской пшеницы, активизация спроса на российскую пшеницу со стороны Египта на фоне высоких цен конкурентов и возобновление поставок пшеницы в Иран после трехлетнего перерыва, пояснил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. 

На конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут оценил потенциал экспорта зерна в сезоне-2019/20 на уровне 46 млн т. Хотя сейчас темп отгрузок отстает от прошлогоднего, во второй половине сезона ситуация может измениться, поскольку основные конкуренты России на мировом рынке активно распродают зерно и резервы останутся только у нас. Кроме того, вывозу будет способствовать повышение цен, сказал Корбут. 

Показать еще

Статьи по теме
Минсельхоз предложил цены для зерновых интервенций
Минсельхоз намерен создать единую систему прослеживаемости зерна
Трудности передела. Что мешает развитию глубокой переработки зерна
Экспорт зерна снизится на 15%
Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»

Читайте такжеПартнерский материал. Испытан новый культиватор TillermasterПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
"Агроинвестор"
Еще больше мяса. В 2019 году объем производства в стране приблизится к 11 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году
Журнал
"Агроинвестор" №12, декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией