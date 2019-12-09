Урожай пшеницы 3-го класса стал рекордным с 2008 года

Центр оценки качества зерна с 24 июня до начала декабря обследовал 35,9 млн т мягкой пшеницы в 51 регионе страны. Доля 3-го класса составила 32,9% от этого объема, что стало рекордным показателем с 2008 года, отметил центр. В прошлом году на 3-й класс пришлось 23% обследованной пшеницы. Доля 4-го класса почти не изменилась: 46% против 46,6% в 2018-м, 5-го класса оказалось меньше (20,7% и 27,4%). Доля пшеницы 2-го класса снизилась с 0,05% до 0,02%, зато впервые за семь лет было выявлено зерно 1-го класса, хотя его доля и незначительная — 0,003%. В целом на продовольственную пшеницу пришлось 78,9% от обследованного объема, подсчитал Центр оценки качества зерна.



В свою очередь филиалы Россельхозцентра в 36 регионах к началу декабря проверили почти 15 млн т пшеницы. Согласно их исследованиям, доля 3-го класса составила 37%, 4-го — 45%, 5-го — 18%. На 1-й и 2-й классы в сумме пришлось 0,17% — 26,1 тыс. т. Больше всего продовольственной пшеницы выявлено в Уральском федеральном округе — 95,4% от проверенного объема, меньше всего — 60,8% — в Приволжье, следует из данных Россельхозцентра. В среднем по России на 1-4 классы пришлось 82,2% пшеницы, тогда как годом ранее показатель был на уровне 76%. Кроме того, в этом году Россельхозцентр не выявил неклассной пшеницы, тогда как в 2018-м ее доля составила 0,4%.



Между тем в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков обратил внимание, что в этом году экспорт пшеницы падает, несмотря на увеличение валового сбора, именно потому, что аграрии вырастили качественное зерно. «Как только мы получаем качественную пшеницу, мы начинаем конкурировать с французами, мировой рынок этого не ждал, — сказал топ-менеджер. — А когда мы начинаем конкурировать с французами, соответственно, от нас требуют и фитосанитарное качество тоже наравне с ними. Поэтому перед российской пшеницей стоит вызов — борьба с сорняками, нужно думать, что нам делать с карантинными объектами».



Он добавил, что при в целом негативном отношении отрасли к обновлениям закона «О зерне», наверное, меры, которые предлагает Минсельхоз, — это единственное решение проблемы. Ранее агроведомсво опубликовало проект поправок в закон, которые предполагают создание единой системы прослеживаемости всех этапов производства, хранения и реализации зерна и продуктов его переработки. В том числе предполагается оформлять карантинные сертификаты при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей стране. Сейчас это необходимо только при перемещении подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон.



По информации Центра оценки качества зерна, с начала сезона по 3 декабря Россия экспортировала 22,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 3,6 млн т или 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе отгрузки пшеницы составили почти 19 млн т (-13%), ячменя — 2 млн т (-28%), кукурузы — 1,2 млн т (+30%). Крупнейшим покупателем российской пшеницы стала Турция с 4,3 млн т, следом идут Египет с 3,1 млн т и Бангладеш с 1,3 млн т.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранс», с декабря до конца сезона поставки зерна за рубеж могут составить 19,5 млн т, что на 2,1 млн т больше, чем годом ранее. Росту вывоза будут способствовать повышение экспортных цен на пшеницу, исчерпание экспортного потенциала украинской пшеницы, активизация спроса на российскую пшеницу со стороны Египта на фоне высоких цен конкурентов и возобновление поставок пшеницы в Иран после трехлетнего перерыва, пояснил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский.



На конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут оценил потенциал экспорта зерна в сезоне-2019/20 на уровне 46 млн т. Хотя сейчас темп отгрузок отстает от прошлогоднего, во второй половине сезона ситуация может измениться, поскольку основные конкуренты России на мировом рынке активно распродают зерно и резервы останутся только у нас. Кроме того, вывозу будет способствовать повышение цен, сказал Корбут.

