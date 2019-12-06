Минсельхоз предложил цены для зерновых интервенций

Минсельхоз опубликовал проект приказа об определении предельных уровней максимальных цен, при достижении которых в 2020 году могут начаться зерновые товарные интервенции. Продажи из госфонда пшеницы 3-го класса могут начаться при цене 10278-16467 руб./т с НДС в зависимости от региона, 4-го класса — 9558-15132 руб., 5-го класса — 8422-10019 руб./т.



Кроме установления цен аграрное ведомство намерено изменить методику их расчета. Минимальная цена, которая используется для закупочных интервенций, будет определяться не суммой среднемесячных цен производителей за июль-октябрь и затрат на транспортировку, а произведением средней себестоимости зерна за год и индекса цен производителей, который подсчитывает Росстат. Максимальная цена для проведения товарных интервенций будет формироваться, исходя из предельного уровня минимальных цен на зерно, умноженного на среднюю рентабельность реализации зерна за пять лет. Прежний порядок расчета базировался на среднемесячной цене на приобретенное зерно, умноженной на уровень инфляции.



Государственным агентом по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна является «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). Она не ответила на запрос «Агроинвестора» о планируемых интервенциях и новой методике расчета цены. По данным Минсельхоза, сейчас в госфонде находится 1,9 млн т зерна. До конца 2019 года проведение торгов зерном не планируется, уточняло ранее ведомство.



По мнению гендиректора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, реализация остатков в этом сезоне может быть весьма актуальна, а вот закупок мы можем вообще больше не увидеть. Вдаваться в анализ, как повлияют на рынок установленные цены и новая методика расчета, он не видит особого смысла. «Практика показывает, что эти уровни дают весьма примерный ориентир для реальных покупок или продаж, при проведении интервенций всегда присутствует ручное управление», — сказал он «Агроинвестору». При этом эксперт уверен, что уровень цен, который обозначен в проекте приказа Минсельхоза, на рынке установится очень скоро. Например, на прошлой неделе средняя цена тонны пшеницы 3-го класса в Сибири уже составила 12,1 тыс. руб. с НДС. В целом Сизов считает интервенции неэффективным механизмом, главный и единственный их выгодоприобретатель — уполномоченные элеваторы.



«Мы продавали зерно в интервенционный фонд три-четыре года назад, тогда закупочная цена ОЗК была выше, чем нам предлагали другие покупатели, рассказывает директор агрофирмы «Целина» (Ростовская область) Виктор Бородаев. — Но процесс отбил охоту заниматься этим: плохо, когда элеваторы, уполномоченные проводить закупки, стараются обмануть крестьян в оценке качества зерна. У нас были такие проблемы — искусственно занизили натуру. Кроме того, оплата идет не так, как по договору — приходилось ждать, клянчить». Цену в 13462 руб./т с НДС за пшеницу 3-го класса он считает неплохой для реализации. Но уже к февралю-марту рыночная цена может быть и выше, не исключает руководитель. Сама агрофирма еще не продала ни тонны зерна нового урожая, у нее в наличии 90 тыс. т пшеницы 3 класса.



В октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже в 2018—2019 годах до 1,5 млн т зерна из госфонда на внутренний рынок и на экспорт. Торги на Национальной товарной бирже (НТБ) начались 23 октября 2018-го и завершились 29 ноября этого года, за это время было реализовано 1,44 млн т зерна на более чем 15 млрд руб. Ранее Минсельхоз уточнял, что, согласно проекту приказа, теперь он сможет начинать товарные зерновые интервенции без распоряжения правительства.

