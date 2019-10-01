ОЗК внесена в план приватизации в 2020—2022 годах

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) внесена в прогнозный план приватизации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, говорится в материалах к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму. Помимо ОЗК государство намерено сократить долю участия в уставных капиталах ряда других «крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики», таких как «Русгидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком» и «Россети».



«Конкретные сроки и способы приватизации этих компаний будут определяться правительством Российской Федерации с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями правительства», — уточняется в прогнозном плане. Пока же при отсутствии правительственного решения поступление средств от продажи акций в бюджете не заложено. От приватизации других компаний в бюджете ожидаются поступления 11,3 млрд руб. в 2020 году, по 3,6 млрд руб. — в 2021 и 2022 годах.



О возможной приватизации пакета акций ОЗК, являющейся госагентом по проведению зерновых интервенций и одной из крупнейших инфраструктурных и торговых компаний, сообщается не впервые. Компания была включена в план приватизации на 2017-2019 годы, однако этого так и не произошло. В мае 2017-го по итогам совещания у первого вице-премьера России Игоря Шувалова Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину было поручено определить цену госпакета ОЗК, а также изучить возможность его продажи консорциуму «Сумма» Зиявудина Магомедова и РФПИ. Однако Минсельхоз заявлял, что считает продажу госпакета ОЗК преждевременной мерой. В ноябре 2018-го первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов сообщал, что данный вопрос не обсуждается.



В настоящее время государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, остальной пакет с начала этого года находится у ВТБ. Летом ВТБ обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь ему создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». В письме глава ВТБ Андрей Костин в том числе просил провести приватизацию ОЗК, продав 25% акций, при этом сохранив за государством блокирующий пакет. По его мнению, это позволит вывести компанию на новый уровень развития. В сентябре глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что считает необходимой приватизацию ОЗК и хочет принять участие в ней. «Мы хотели бы сами принять участие в этом вопросе», — приводило агентство ТАСС слова Костина.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает приватизацию ОЗК преждевременной. «Я бы не спешил госпакет выносить на рынок, включая его возможную продажу ВТБ. Было бы, наверное, целесообразно сначала посмотреть, как ВТБ будет распоряжаться теми активами, которые у него уже есть на текущий момент, и как это скажется на зерновом рынке», — сказал «Агроинвестору» Рылько. Кроме того, указал он, продажу госпакета ОЗК группе ВТБ сложно было бы назвать приватизацией, так как ВТБ также является государственной компанией. «В настоящее время то, что — как мы понимаем — предлагает ВТБ, скорее можно назвать дальнейшим огосударствлением, а не приватизацией», — добавил Рылько.



Ничего плохого в приватизации ОЗК нет при важном условии — на конкурсе должен быть обеспечен максимальный уровень конкуренции и прозрачности, в свою очередь отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Главной задачей при проведении приватизации должна стать конкуренция, при которой в приватизации могли бы участвовать все компании, которым может быть интересен актив. Было бы здорово привлечь к участию большинство крупных мировых трейдеров и инфраструктурных компаний. Это в интересах государства, это в интересах производителей, это в интересах рынках, это будет способствовать достижению целей по экспорту, зафиксированных в майских указах Путина», — полагает Сизов.



Стоимость госпакета в ОЗК составляет не менее 15 млрд руб., оценивает инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Однако сколько-нибудь существенную реализацию плана по приватизации с точки зрения экономического смысла данного термина он считает маловероятной. «Полагаю, что базовый сценарий изменения структуры собственности ОЗК — продажа пакета находящемуся под прямым владением России банку ВТБ», — указал «Агроинвестору» Нигматуллин.



Что касается функции госагента по проведению зерновых интервенций, которую выполняет ОЗК, то ее вообще нецелесообразно «разыгрывать» на рынке, уверен Рылько. «Ее должна осуществлять госкомпания, которая будет этим профессионально заниматься в постоянном режиме», — сказал он. В то же время по состоянию на сегодняшний день функция госагента постепенно перестает быть актуальной, замечает Сизов. «Закупочные интервенции уже довольно давно не проводились и неизвестно, будут ли когда-нибудь возобновлены. Остается лишь технический вопрос по хранению и постепенной продаже остатков зерна интервенционного фонда, и такую задачу вполне возможно переложить на покупателя госпакета ОЗК», — сказал Сизов.



АО ОЗК создана указом президента в 2009 году на базе Агентства по регулированию продовольственного рынка. Компания в владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями, двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т. ОЗК также контролирует 51% акций «Новороссийского комбината хлебопродуктов и с 2002 года является государственным агентом по проведению зерновых интервенций. В декабре 2018-го компания была выбрана госагентом на новый срок. Согласно данным Минсельхоза, по состоянию на 27 сентября в интервенционном фонде находилось 2 млн т зерна на сумму 20 млрд руб.

