ВТБ подтвердил планы покупки 50% зернового терминала Тамань

Группа ВТБ, контролируемая государством, планирует купить 50% зернового терминала в Тамани, при этом Glencore, скорее всего, останется в нем вторым акционером. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, передает Reuters. «50%. Там еще этот сидит... Glencore. Поэтому Glencore останется по-любому там, скорее всего», — сказал Костин.



Сейчас терминалом мощностью 3,5 млн т в год на паритетных правах владеют швейцарский трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel. Комплекс, расположенный в юго-западной части Таманского полуострова, построен в 2011 году и является третьим по величине глубоководным зерновым терминалом в России. О том, что ВТБ ведет переговоры о покупке доли в терминале, в апреле сообщал РБК со ссылкой на источники. Также в среду Костин сказал, что ВТБ считает необходимой приватизацию «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и хочет принять участие в ней. «Мы хотели бы сами принять участие в этом вопросе», — приводит ТАСС слова Костина. Он отметил, что вопрос приватизации ОЗК требует решения правительства. «Вы знаете, что ОЗК находится в списке компаний, которые должны быть приватизированы, вы знаете, что приватизация тормознулась в силу ряда причин», — напомнил он.



Сейчас государству принадлежит 50% плюс одна акция в ОЗК, являющейся госагентом по проведению зерновых интервенций и одной из крупнейших инфраструктурных и торговых компаний. Остальная доля в ОЗК в начале этого года перешла к ВТБ. Компания была внесена в утвержденный правительством план на приватизацию в 2017—2019 годах. Однако Минсельхоз заявил, что считает продажу госпакета ОЗК преждевременной мерой.



Также Костин подтвердил факт отправки обращения на имя президента Владимира Путина. В ходе Восточного экономического форума в среду Костин пояснил, что в обращении ВТБ просил большей кооперации с госструктурами и что ВТБ хочет стать зерновым трейдером международного уровня. Как сообщалось, письмо главе государства было отправлено в конце июня, в нем глава ВТБ сообщал, что группа собрала ряд активов в зерновом секторе, и просил помочь в создании объединенного зернового холдинга — лидера российского зернового рынка.



Ранее на этой неделе замруководителя департамента клиентских отношений ВТБ по регионам Виталий Сергейчук рассказывал, что целью зернового проекта ВТБ является завоевание значительной доли рынка в России и за рубежом. В частности, ВТБ планирует выйти на рынки зерна в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. По словам Сергейчука, за два месяца сезона-2019/20 «Мирогрупп», теперь принадлежащая ВТБ, стала четвертым крупнейшим экспортером зерна из глубоководных портов России в Черном и Азовском морях после трейдинговых компаний ТД «Риф», «Астона» и Glencore.



Одним из мотивов зернового проекта ВТБ является стремление снизить роль иностранных трейдеров и повысить контроль государства над экспортом, говорилось в письме Костина Путину. Сейчас международные компании контролируют 25% мощностей по перевалке зерна в портах и 50% продаж российской пшеницы на мировых рынках. Между тем, в среду стало известно, что на рынке причерноморского зерна появляется новый иностранный игрок — британская компания Gemcorp Capital LLP. Как сообщает Bloomberg, в апреле Gemcorp выиграла тендеры в Эфиопии на поставку 900 тыс. т пшеницы, которая будет отправлена, в основном, из России, а также Украины и Румынии. Gemcorp отмечает, что планирует наращивать объемы. «Основная идея в том, чтобы создать цепочку поставок не только из России, но также начать работать на Украине и в других странах-производителях зерна», — сказал гендиректор торгового представительства Gemcorp в России Сергей Потапов. По его словам, компания получила квоты на отгрузки зерна в двух черноморских терминалах и ведет переговоры с другими терминалами для увеличения объемов.

