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Рынки
Урожай картофеля будет выше прошлогоднего
Елена Максимова
Агроинвестор
25 ноября 2019
Большой объем производства негативно влияет на цены и рентабельность аграриев
Средняя урожайность картофеля выросла почти на 20 центнеров с гектара
Фото: Pixabay

По данным Минсельхоза на 25 ноября, сельхозорганизации и КФХ накопали 7,3 млн т картофеля против 6,7 млн т к аналогичному периоду прошлого года.  Средняя урожайность составила 256,6 ц/га, тогда как год назад она была на уровне 237,8 ц/га. Аграриям остается убрать около 6% площадей. Валовой сбор гарантировано превысит показатель 2018-го, когда в товарном секторе, согласно Росстату произвели около 7,1 млн т.

В основном в этом году картофель хорошего качества, погода в большинстве производящих регионов позволила закончить уборку вовремя, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Однако, по его словам, определенные сложности в процессе вегетации, посадочных и уборочных работ кое-где все же были. В частности, с чрезвычайными погодными ситуациями столкнулись регионы Дальнего Востока — Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область. Также были сложности в Новгородской и Вологодской областях. Во всех упомянутых районах собрали меньше картофеля, чем ожидалось, исходя из плановых показателей, отмечает он.

С проблемами, связанными с погодными условиями и вредителями, столкнулась и Брянская область — основной российский производитель картофеля. В итоге в этом году там было накопано около 825 тыс. т картофеля — на 50 тыс. т меньше, чем в 2018-м. При этом из-за засухи на Украине и небывалой цены на этом фоне часть картофеля как из Брянской области, так и из других регионов экспортируется туда, говорит  Красильников. В топ-5 крупнейших производителей картофеля наряду с Брянской областью вошли Тульская (589 тыс. т), Нижегородская (около 480 тыс. т), Московская (427 тыс. т) и Астраханская области (309 тыс. т), следует из данных «Центра Агроаналитики».

Однако такой высокий сбор негативно сказывается на ценах — в зависимости от качества картофеля они находятся или на уровне прошлого года, или на 10% ниже и варьируются от 7 руб./кг до 10 руб./кг, обращает внимание Красильников. При таких ценах рентабельность производителей минимальна, обращает внимание он, поэтому им необходимо вкладываться в подработку и упаковку картофеля, чтобы иметь возможность продать его дороже. Подработанный картофель, по его словам, стоит в два-три раза дороже.

Однако основными игроками на рынке картофеля пока еще являются малые предприятия, у которых нет мощностей для хранения, и они демпингуют, продавая свою продукцию по низким ценам. «Крупные сельхозпредприятия в этой ситуации заняли выжидательную позицию и придерживают картофель, пока с рынка не уйдет продукция мелкотоварного сектора», — комментирует Красильников.

Также снять давление на рынок излишков картофеля можно благодаря увеличению объемов переработки. Сейчас, по оценке Красильникова перерабатывается около 1,5 млн т в год. В том числе благодаря развитию этого сектора замещается импортная продукция — в частности картофель фри. В последние годы Россия ввозила 100-110 тыс. т этой продукции из Нидерландов и Польши, сейчас такой объем выпускает завод «Белой Дачи» в Липецкой области, причем компания планирует строить вторую очередь предприятия, знает Красильников. «Проект «Белой дачи» уже получил признание как в странах бывшего СНГ, так и в некоторых европейских государствах», — поясняет эксперт. Также в тестовом режиме начал работать завод по переработке картофеля компании «Агрико» с проектной мощностью до 50 тыс. т готовой продукции, добавляет он.

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