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Рынки
Стабильный «борщевой набор». Как развивается рынок овощей открытого грунта
Алена Белая
Агроинвестор
2 августа 2019
Выращивание столовых моркови и свеклы, капусты, репчатого лука и прочих подобных овощных позиций не пользуется особой популярностью у инвесторов. Вложения в отрасль идут не очень активно ввиду небольшой маржинальности. Господдержка производств в открытом грунте также остается невысокой, особенно в сравнении с теми деньгами, что выделялись в последние годы на закрытый грунт. Тем не менее за последние четыре года урожай овощей «борщевого набора» увеличился на 500 тыс. т
журнал «Агроинвестор»
август 2019
С 2010 года урожайность выросла на 50%
Фото: Pixabay


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