Агроинвестор

Стабильный «борщевой набор». Как развивается рынок овощей открытого грунта

Выращивание столовых моркови и свеклы, капусты, репчатого лука и прочих подобных овощных позиций не пользуется особой популярностью у инвесторов. Вложения в отрасль идут не очень активно ввиду небольшой маржинальности. Господдержка производств в открытом грунте также остается невысокой, особенно в сравнении с теми деньгами, что выделялись в последние годы на закрытый грунт. Тем не менее за последние четыре года урожай овощей «борщевого набора» увеличился на 500 тыс. т