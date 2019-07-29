Урожай картофеля и овощей прогнозируется на уровне прошлого года

По данным Росстата, в этом году посадки картофеля во всех хозяйствах составили 1,28 млн га — на 47 тыс. га меньше, чем в 2018-м и ниже ожиданий Минсельхоза (1,38 млн га). В том числе сельхозорганизации и КФХ сократили площади на 1,7% до 168,8 тыс. га и 133,4 тыс. га. Хозяйства населения уменьшили посадки на 3,9% до 975,7 тыс. га. Посевы овощей открытого грунта остались примерно на уровне прошлого года, снизившись лишь на 0,1% до 517 тыс. га. При этом в промышленном секторе произошел рост: сельхозорганизации заняли овощами 92,5 тыс. га, что на 4,7% больше, чем в 2018-м, КФХ — 91,7 тыс. га (+6,6%).



На протяжении последних лет в осенний период на овощи открытого грунта традиционно складывались низкие цены, что повлекло за собой банкротство неэффективных хозяйств. «С другой стороны, на этом фоне выигрывают высокотехнологичные предприятия: у них даже в нынешних погодных условиях не снизятся показатели урожайности», — рассказал «Агроинвестору» президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. В секторе картофеля, по его словам, также идет оптимизация, и более высокотехнологичные хозяйства вытесняют с рынка производителей с низким технологическим уровнем.



Сокращение площадей под картофелем вполне закономерно: в секторе очень низкая рентабельность, комментирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, подчеркивая, что это единственная агрокультура, которая демонстрирует убыточность — остальные либо на нуле, либо в плюсе. «Средние цены на картофель в последние три года находятся на очень низком уровне, и небольшие предприятия постепенно переходят на более высокомаржинальные агрокультуры, в частности, зерновые, — знает он. — Крупные сельхозпредприятия, у которых сложились устойчивые связи с федеральными сетями или есть собственная переработка, пока массово не сокращают площади под картофелем, хотя некоторые тоже подумывают о снижении посадок».



Тем не менее, Красильников полагает, что в долгосрочной перспективе с учетом существенного снижения валового производства картофеля в ЛПХ, его площади в товарном секторе будут расти. «Кроме того, в ближайшие годы продолжит развиваться переработка. На фоне перенасыщения рынка товарного картофеля инвесторы уже активно вкладываются в это направление. Так, в этом году агрофирма «КРиММ» планирует запустить завод по переработке картофеля в Тюменской области, компания «Агрико» готовит к вводу завод по производству картофеля фри в Подмосковье, также есть информация, что польские инвесторы строят в Ленинградской области предприятие по переработке картофеля», — перечисляет Красильников. Также, по его словам, предприниматели задумываются о возведении заводов по выпуску крахмала, однако такие проекты требуют больших вложений, и без поддержки государства прорыва в этом направлении не будет.



По мнению Куценко, погодные условия внесут свои корректировки в объемы производства картофеля и овощей в этом году, однако существенных опасений относительно объема урожая у Плодоовощного союза пока нет. «Сбор картофеля, по нашим прогнозам, несмотря на снижение площадей, в этом году останется на уровне прошлого года за счет повышения урожайности благодаря технологиям, которые используют высокоэффективные предприятия», — считает он. «В целом, мы не думаем, что в этом году погодные условия сильно негативно сказываются на росте картофеля, хотя, безусловно, засуха несколько повлияла, особенно в Брянской области, Среднем и Южном Поволжье, на Среднем и Южном Урале», — соглашается Красильников. Он уточняет, что в ряде регионов в последние недели, наоборот, наблюдается переувлажнение почвы, из-за чего увеличатся затраты картофелеводов на обработку и химзащиту от болезней. Точные же прогнозы по сбору картофеля в этом году давать сложно: многое будет зависеть от погоды в период массовой уборки в сентябре-октябре, добавляет Красильников.



Цены на овощи в этом году, если и поднимутся, то не больше, чем на процент инфляции, считает Куценко. «И если это произойдет, то небольшие овощные хозяйства продолжат уходить с рынка», — не исключает он. Цены на картофель сейчас находятся на уровне аналогичного периода прошлого года — 12-16 тыс. руб./т, но они будут снижаться, говорит Красильников. Традиционно самые низкие цены бывают во второй половине августа, когда сельхозпроизводители уже видят, какой картофель не подлежит длительному хранению и массово поставляют его на рынок. «Однако, как правило, снижение стоимости в оптовом звене не сказывается на розничных ценах», — отмечает он.



По данным Росстата, к 22 июля картофель в рознице подешевел почти на 7% по сравнению с концом июня, морковь стоила в среднем на 4,3% меньше, капуста — на 17,8%, лук — на 6,5%. К 26 июля картофель в сельхозорганизациях и КФХ был выкопан на площади 9,2 тыс. га, собрано 210,2 тыс. т при средней урожайности 229,9 ц/га. Овощи в товарном секторе убрали на 22,3 тыс. га, урожай составил 222 тыс. т. В прошлом году к этой дате картофеля было накопано 144,4 тыс. т при урожайности 218,3 ц/га, сбор овощей составлял 227,7 тыс. т при урожайности 96,4 ц/га, сообщает Минсельхоз.

