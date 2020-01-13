Потребление ржи снизится из-за высоких цен

Цены на рожь стремительно растут: так, по информации аналитического центра «СовЭкон», к 8 января ее стоимость достигла 11,3 тыс. руб./т, тогда как пшеница 3-го класса стоила всего на 375 руб./т дороже. При этом еще в начале октября прошлого года стоимость ржи была ниже 10 тыс. руб./т, а в октябре 2018-го — 6,75 тыс. руб./т. Согласно индексам аналитической компании «ПроЗерно», стоимость тонны ржи на 27 декабря 2019-го составляла в среднем 13415 руб. или $216,3 (EXW с НДС), тогда как в декабре 2018-го цена была на уровне 9049 руб. и $134 соответственно.

По мнению руководителя зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олега Суханова, рост цены на рожь спровоцировал ее дефицит. «Говорить о рынке ржи уже не приходится, потому что где-то ее вообще нет. Поэтому и о цене говорить сложно, но она уже достигла всех возможных высот, так что если в дальнейшем рост и будет, то незначительный», — прокомментировал Суханов «Агроинвестору». По его словам, высокая стоимость ржи может простимулировать аграриев увеличить площадь ее посевов, но если этого и стоит ждать, то только в 2021 году.

Оценивая возможности импорта ржи, Суханов отметил, что она не пользуется большой популярностью в мире, но ее можно закупать в Беларуси или странах Прибалтики. С ним согласен и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Рожь — это, можно сказать, русская традиция, в других странах она не очень востребована. Не думаю, что нас ожидает какой-то рост импорта, просто потребление сократится, — считает он. — Вспомним, что было с гречкой: тоже был неурожай, дефицит, рост цен. Тогда говорили, что будут гречку закупать в Китае, но в итоге просто сократили потребление, сезон пережили и все восстановилось. С рожью можно ждать аналогичную ситуацию».

Как рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков, сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной хорошего качества, поэтому будет срабатывать эффект перемещения покупателей с одного продукта на другой: часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый, и, таким образом, просто снизят спрос. «Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен [на продукцию из ржаной муки в 2020 году], а если оно вдруг и будет, то не более 5-10%», — полагает Востриков.

Рожь — это не пшеница, поэтому есть пределы для роста, думает Злочевский. «Рожь никогда не была маржинальной, она просто необходимый компонент оборота, а денег заработать на ней не удается, поэтому ее и перестали сеять, — говорит он. — Сейчас технологии ушли далеко вперед, поэтому рожь заменяют другими агрокультурами. И сеять рожь будут только тогда, когда она будет более маржинальна, а для этого нужны другие цены».

По оценке Росстата, валовой сбор ржи в 2019 году составил 1,43 млн т. В конце декабря «Центр агроаналитики» Минсельхоза отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем с 1965 года. Руководитель управления моделирования и прогнозирования центра Рудольф Булавин рассказал агентству «Прайм», что причиной минимального урожая стало два фактора: падение посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тыс. га и снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий — на 13,5% до 17,3 ц/га. «Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию пшенице за посевные площади», — признал эксперт. Он отметил, что посевы ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: так, в 2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990-го.