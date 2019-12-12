Цены на рожь и пшеницу продолжат расти

За прошлую неделю экспортные цены на пшеницу выросли на $2 до нового сезонного рекорда в $212,5 за тонну (FOB глубоководные порты), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Цены растут и на внутреннем рынке. Спрос со стороны переработчиков и экспортеров остается повышенным, поскольку многие хотят запастись зерном перед длительным периодом низкой рыночной активности в конце декабря — начале января, говорится в отчете центра. По его данным, многие сельхозпроизводители уже продали то зерно, которое планировали реализовать в 2019 году, и покинули рынок.



По словам руководителя зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олега Суханова, на рынке наблюдается постепенное повышение цен на пшеницу, однако пока они не достигли максимального уровня последних сезонов. «Такая динамика вполне ожидаема с учетом того, что на Юге сейчас минимальные запасы пшеницы, да и в большинстве других регионов остатки зерна невысокие», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Согласно мониторингу ИКАР, сейчас цены реализации пшеницы с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) составляют в среднем $209-210 за тонну с поставками во второй половине декабря — начале января. Февральские и мартовские контракты оцениваются выше — около $215-216 за тонну. «Несмотря на то, что экспортеры жалуются на низкую маржинальность бизнеса в этом сезоне из-за высоких отпускных цен, отгрузки российской пшеницы за рубеж достаточно высоки и официально составляют уже примерно 19 млн т при экспортном потенциале 33-34 млн т, — говорит Суханов. — Важно отметить, что спрос на российскую пшеницу на внешних рынках сохраняется, поэтому пока не стоит беспокоиться о снижении цен».



Укрепление цен на пшеницу — хороший стимул для наращивания ее производства, считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Их дальнейшая динамика, будет умеренной, но повышательной, думает он. «Потребители сейчас активно закупают зерно, видимо, понимая, что дешеветь оно не будет», — поясняет эксперт. Он напоминает, что в этом году из посеянных 18,2 млн га озимых 15,5 млн га пришлось на пшеницу — это достаточно высокий показатель. «С учетом благоприятных прогнозов — в конце декабря в большинстве регионов обещают снег, который укроет пшеницу до первых морозов — в следующем году можно ожидать хорошего урожая», — прогнозирует Корбут.



Суханов тоже считает, что с большой долей вероятности повышательная тенденция цен на пшеницу будет сохраняться, пока не станет понятно, как перезимовали озимые. Это произойдет в конце февраля — начале марта в лучшем случае. «Причем речь идет не только о России, но и о странах-конкурентах. Если пшеница нормально перенесет зиму, и виды на новый урожай будут хорошими, то возможен некоторый незначительный кратковременный откат цен в некоторых регионах. Разумеется, при условии, что переработчики будут в достаточной степени обеспечены зерном», — добавляет он.



Что касается ячменя, то на него пока нет спроса ни на внешнем, ни на внутреннем рынках, продолжает Суханов. В этом году довольно много некондиционного зерна, которое сложно отнести к фуражному или пивоваренному, так называемый «неклассный» товар. «Пока непонятно, как этот ячмень будет продаваться. Скорее всего, аграрии постараются постепенно реализовывать эти запасы, что будет сдерживать цены. В целом, перспектив роста цен у этой агрокультуры мало», — полагает эксперт.



По оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт ячменя существенно ниже прошлого года на фоне конкуренции с украинским, темпы вывоза которого очень высоки — почти 3,6 млн т против 3,1 млн т год назад, и европейским — 3,6 млн т, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. «Но экспортный потенциал за счет роста производства в России высокий, и темпы вывоза, скорее всего, превысят прошлогодние к весне. Хотя увеличение отгрузок будет непропорционально повышению урожая», — считает директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса» Игорь Павенский.



Вывоз кукурузы, по словам эксперта, также находится под давлением соседней Украины, где отгрузки прогнозируются немногим ниже прошлого года — на уровне 30 млн т. Поэтому, несмотря на приличный урожай, российский экспорт вырастет не очень значительно по сравнению с прошлым годом. Экспорт кукурузы пока довольно вялый, он несопоставим с размерами урожая, подтверждает Суханов. «Это обусловлено низкой ценой на внешнем рынке, где мы находимся в тени Украины с ее рекордными валовыми сборами и вывозом», — поясняет он.



Кроме того, в урожае-2019 сильно снизилась доля фуражной пшеницы. По данным Центра оценки качества зерна, она уменьшилась с 27,4% в 2018-м до 20,7%. «Расчетный валовой сбор пшеницы 5-го класса, исходя из нашей оценки урожая мягкой пшеницы в этом году на уровне 75 млн т, составляет 15,5 млн т против 19,6 млн т год назад. А значит, потребление и ячменя, и кукурузы внутри страны несколько возрастет, а часть уйдет в переходящие запасы», — рассказывает Павенский.



Суханов отмечает, что почти весь спрос на кукурузу будет обеспечен со стороны животноводов и производителей крахмало-паточной продукции. В том числе это связано с высоким качеством пшеницы нового урожая, соглашается он с Павенским. «Фуражную пшеницу найти сложно, а кормить животных продовольственным зерном накладно, поэтому животноводы заменяют в рационах пшеницу кукурузой, где это возможно, — знает он. — Полагаю, что этот тренд будет сохраняться до нового урожая и удерживать внутренние цены на приемлемом уровне, то есть, цены на кукурузу будут двигаться в фарватере цен на пшеницу».



Цены на рожь, урожай которой в России в этом году может стать самым низким с засушливого 2010 года, на прошлой неделе резко взлетели, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно». Наибольший рост отмечен на Урале, где рожь подорожала сразу на 1,5 тыс. руб. до 12,25 тыс. руб./т. В ряде регионов рожь уже стоит больше пшеницы 3-го класса.



Производство ржи при сохранении на нее спроса упало, поэтому цены выросли. «Полагаю, что еще какое-то время они продолжат повышаться, хотя есть естественный ограничитель — возможности хлебопеков для покупки ржаной муки, так что, думаю, рост будет постепенно затухать», — считает Александр Корбут. По данным РЗС, озимой ржи посеяно достаточно много — 1,1 млн га, что должно успокоить рынок. При таких высоких ценах экспортного спроса на рожь не будет, только внутренний со стороны мукомолов, думает Корбут.



ИКАР оценивает урожай ржи в этом году на уровне 1,6 млн т против 1,9 млн т в 2018-м, главным образом снижение произошло из-за сокращения посевов. Поэтому цены на агрокультуру сейчас на внутреннем рынке высокие, подтверждает Суханов. Они начали расти с сентября и сейчас в районах Центрального Черноземья и Поволжья рожь торгуется по 12,5-13 тыс. руб./т, что выше цен спроса на пшеницу 3-го класса. Для ржи это достаточно редкое явление. «Однако рожь — вещь в себе. Это не экспортная агрокультура, хотя, конечно, мы вывозим рожь, но в несопоставимо меньших объемах, чем пшеницу или кукурузу, — рассуждает Суханов. — Поэтому основу спроса на нее составляет внутренняя переработка. Как показывает практика, цены на рожь могут резко упасть, если в какой-то момент на нее внезапно пропадет спрос». Поэтому гарантировать, что рожь сохранит завоеванные уровни цен до нового урожая вряд ли кто-то сейчас возьмется, заключает он.

