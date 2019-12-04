Продажи зерна снизились на 11,5%

По итогам января-октября сельхозорганизации продали 48,1 млн т зерна, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, оценил Росстат. При этом в октябре объем реализации увеличился на 13,8% по сравнению с октябрем 2018-го и составил 9 млн т. В том числе продажи пшеницы за 10 месяцев сократились на 13,1% примерно до 32,7 млн т, но в октябре выросли на 11,3% до 5,8 млн т. Валовой сбор зерна на 1 ноября был на 5% выше показателя годом ранее, к 3 декабря разница увеличилась до 9%, следует из данных Минсельхоза.

Запасы зерна в сельхозорганизациях к 1 ноября были на уровне 31,6 млн т, включая 16,8 млн т пшеницы и 4,1 млн т кукурузы. В целом показатель увеличился на 5,4% к этой дате в 2018-м, в том числе запасы пшеницы выросли на 1,6%, кукурузы — на 18,3%. По последней такая динамика связана с повышением валового сбора: если в прошлом году к 1 ноября было намолочено около 6,9 млн т, то в этом — 8,6 млн т.

Самые большие запасы зерна к 1 ноября были в сельхозорганизациях Центрального федерального округа — свыше 10 млн т (плюс 11% к аналогичной дате 2018 года). На Юге они превысили 6 млн т (плюс 10,7%), в Приволжье достигли 5,98 млн т (плюс 3,6%). Среди регионов лидером по наличию зерна стал Краснодарский край, который традиционно является крупнейшим в стране производителем зерновых, там запасы составили почти 3,3 млн т — на 10,2% больше, чем годом ранее. Далее идут Ставропольский край (почти 2,4 млн т), Ростовская (1,8 млн т), Курская (1,7 млн т) и Орловская (1,68 млн т) области.

А вот наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к началу прошлого месяца оказалось на 16,4% меньше, чем в прошлом году, — 14,6 млн т, следует из данных Росстата. Значительнее всего — на 51,2% — сократились запасы продовольственной ржи, составив 252,3 тыс. т против 565,1 тыс. т на 1 ноября 2018-го. Отраслевые аналитики прогнозируют, что урожай агрокультуры в этом году будет ниже прошлогоднего и составит 1,6-1,8 млн т при потребности внутреннего рынка на уровне 2 млн т.

Цены на рожь увеличиваются: согласно мониторингу Национального союза зернопроизводителей, к концу ноября стоимость агрокультуры в зависимости от региона варьировалась в диапазоне 9-14 тыс. руб./т с НДС, тогда как пшеница 3-го класса стоила 10-13,75 тыс. руб./т. По данным Росстата, в октябре средняя цена на рожь достигла 8,8 тыс. руб./т, год назад она составляла 6 тыс. руб./т. Вероятно, сельхозпроизводители придерживают продажи в ожидании еще большего повышения цен. Тем не менее, производство ржаной муки по итогам десяти месяцев увеличилось на 4,6% до 540,4 тыс. т. Ее средняя цена у производителей к концу октября приблизилась к 15 тыс. руб./т, годом ранее она составляла 11,2 тыс. руб./т. Для сравнения, пшеничная мука за год подорожала с 15,3 тыс. руб./т до 16,6 тыс. руб./т.

Также к началу ноября в заготовительных и перерабатывающих организациях сократились запасы пшеницы (на 22%), гречихи (на 3,7%), риса (на 40,4%), овса (22,4%). При этом проса оказалось на 17,9% больше, кукурузы — на 43,2%, ячменя — на 7,7%, подсчитал Росстат.

Валовой сбор зерна, по данным Минсельхоза на 3 декабря, составил 126,6 млн т в бункерном весе — на 10 млн т больше, чем в прошлом году. В том числе производство пшеницы составляет 77,9 млн т, ячменя — 21,6 млн т, кукурузы — 14,4 млн т. Аграриям остается убрать около 3,3% посевов. По прогнозу ведомства, урожай зерна в чистом весе будет на уровне 120 млн т, в том числе пшеницы — 75 млн т.