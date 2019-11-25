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Аналитика
Минсельхоз намерен ввести карантинные сертификаты при перевозках зерна внутри страны
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
25 ноября 2019
Это позволит обеспечить полную прослеживаемость продукции и подтверждать ее качество для покупателей, считает ведомство
Оформление сертификатов должно снизить объемы нелегального вывоза зерна
Фото: "АгроТерра"

Минсельхоз предлагает ввести карантинные сертификаты при перевозке зерна по России, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства. Сейчас они оформляются на каждую партию подкарантинной продукции только при ее перемещении из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением вредителей и сорных растений. Ведомство считает нужным сертифицировать каждую партию зерна, в том числе семян, и продуктов его переработки при перемещении по всей стране.

Министерство отмечает, что сейчас в России нет единой системы, позволяющей отслеживать балансы входящей и исходящей продукции любого хранителя и элеватора, а также балансы полученного сырья и продуктов его переработки. Оформление карантинных сертификатов позволит обеспечить полную прослеживаемость поступающей отечественным и зарубежным потребителям продукции подтвержденного качества, считает ведомство. Действующие сейчас механизмы прослеживаемости приводят к уменьшению экспорта из-за снижения репутации отечественного зерна. Предлагаемая мера должна снизить объемы нелегального вывоза недобросовестными участниками рынка, рассчитывает разработчик.

При этом авторы документа считают, что это не создаст лишней нагрузки на бизнес. Дополнительные трудозатраты на оформление карантинных сертификатов при перемещении без вывоза из карантинных фитосанитарных зон составят около 20 человеко-часов в год на одну организацию, оценивает Минсельхоз.

Оформление карантинных сертификатов на перевозки зерна внутри страны станет дополнительным барьером для отрасли, уверен вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Пока непонятно, будут сертификаты оформляться на каждую партию или на каждую машину. Огромное количество зерна перевозится автотранспортом на мукомольные и комбикормовые предприятия, и для оформления сертификатов на каждый автомобиль потребуется дополнительное время и человеческий ресурс», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, карантинные сорняки с Юга никогда не вырастут в северных регионах, добавляет Корбут.

По его словам, для того, чтобы отследить маршруты перевозок зерна, можно использовать данные товарно-транспортных накладных. «Создавать новый механизм прослеживаемости — избыточная мера, — считает он. — Сначала нужно понять, какие и у каких ведомств есть ресурсы для обеспечения прослеживаемости, интегрировать все эти ресурсы, чтобы их стало на порядок меньше, и тогда и сельхозпроизводителям, и надзорным органам будет проще работать».

В апреле Минсельхоз сообщал, что  разрабатывает систему госконтроля и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, которая будет нацелена на улучшение качественных характеристик зерна на внутреннем рынке. В марте Генпрокуратура нашла нарушения в работе Минсельхоза, в частности она отметила, что в стране не обеспечивают должный контроль качества и безопасности зерна, что несет угрозу здоровью и жизни граждан. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/31344-genprokuratura-nashla-narusheniya-v-rabote-minselkhoza/

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