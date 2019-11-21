Сельхозпроизводство может вырасти на 3%

В октябре производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 5,2% относительно октября прошлого года, по итогам десяти месяцев рост составил 3,8%, оценил Росстат. Хотя по сравнению с сентябрем отрасль немного замедлилась — тогда она прибавила 5,6% - темп развития сохраняется на высоком уровне на фоне благоприятных агроклиматических условий и увеличения посевов отдельных агрокультур, отметило Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности». Агросектор продолжает вносить значимый вклад в ВВП — в прошлом месяце на него пришлось 0,2 п. п., подсчитало ведомство. В октябре экономика ускорилась до 2,2% после 1,9% в сентябре и 1,6% в августе. Однако такая динамика носит во многом «компенсационный» характер после слабых результатов первого полугодия и не может рассматриваться как устойчивая, уточняет министерство.

По итогам года сельское хозяйство вырастет на 1,6%, прогнозирует Минэкономразвития. В 2018-м сектор показал отрицательную динамику на уровне 0,2%, хотя изначально Росстат оценивал снижение производства сильнее — на 0,6%. Однако опрошенные «Агроинвестором» эксперты и аналитики более оптимистично оценивают потенциал отрасли. Так, начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что с учетом обновленных оценок по урожаю зерновых и подсолнечника сельское хозяйство вырастет на 2,5%. «В этом году роль животноводства как драйвера увеличения производства продукции АПК несколько снизилась, зато влияние зерновых и масличных будет выше. Последние традиционно дают наибольший вклад в изменение индекса в связи с высокой волатильностью показателя производства», — поясняет она.

Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин ожидает, что сельхозпроизводство увеличится на 2,6% за счет существенного вклада зерновых. В числе прочих драйверов отрасли он называет масличные, а также тепличные овощи.

«Основными драйверами роста агросектора выступают в первую очередь масличные агрокультуры, показавшие прирост по урожайности с потенциалом по обновлению рекорда и в экспорте, — комментирует заместитель председателя правления Московского кредитного банка Александр Казначеев. — Также в лидерах по увеличению производства будут зерновые и зернобобовые, сахарная свекла, овощи открытого и закрытого грунта».

Директор Института исследований и экспертизы ВЭБ Олег Засов прогнозирует рост сельского хозяйства в этом году на уровне 3%. Такой динамики удастся достигнуть благодаря сбору свыше 123 млн т зерна, рекордному объему производства масличных агрокультур, а также высокому урожаю сахарной свеклы. В животноводстве, как и в прошлом году, благодаря введению ряда свиноводческих комплексов основным драйвером будет производство свинины, считает он.

По данным Минсельхоза, за десять месяцев сельхозорганизации произвели 3,55 млн т свинины в живом весе, что на 6,5% или 215,9 тыс. т выше уровня аналогичного периода 2018 года. Основной прирост обеспечили предприятия Псковской, Белгородской, Воронежской, Курской областей, а также Краснодарского края.

В январе-октябре производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах увеличилось на 1,9%, молока — также на 1,9%, яиц — снизилось на 0,4%, оценил Росстат. Валовой сбор зерна в бункерном весе к 1 ноября был на 7% больше, чем годом ранее, урожай подсолнечника — на 19,9%, а сахарной свеклы — на 24,1% выше прошлогоднего. Правда, картофеля и овощей во всех хозяйствах было собрано на 1,6% и 0,9% меньше, чем к аналогичной дате в 2018-м, подсчитало статведомство. Негативная динамика обусловлена в основном снижением сбора в хозяйствах населения, учитывая их значительную долю в производстве этих агрокультур, поясняет Минэкономразвития. К 20 ноября показатели по картофелю и овощам в сельхозорганизациях и КФХ превышали прошлогодние, уточняет Минсельхоз.