Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов

Россия поднялась на три строчки в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Busines-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) и заняла 28-е место. За три года наша страна улучшила позицию в списке на 12 строк. Президент Владимир Путин в 2012 году давал поручение дойти до 20-го места за шесть лет. Сейчас срок выполнения этой задачи передвинут на 2024 год. При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что конкуренция усиливается. «Для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», — подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).



«Мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными, — сказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов (цитата по РИА «Новости»). — И здесь самое главное — не успехи в этом рейтинге, главное — как эти изменения должен почувствовать бизнес». Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России признал, что хотя ежегодный приток зарубежных инвестиций и «измеряется миллиардами», нужно еще многое сделать для совершенствования делового климата и развития экономики.



На протяжении многих лет Россия остается важным растущим рынком для бизнеса международных компаний-инвесторов, многие из которых готовы расширять производство в нашей стране, следует из исследования «Перспективы развития международного бизнеса в России», подготовленного компанией EY при поддержке Минэкономразвития. В том числе иностранных инвесторов привлекает агросектор. Например, среди последних сообщений об их планах в нашей стране можно отметить начало строительства завода по производству гербицидов швейцарской Syngenta - одного из ведущих мировых производителей средств защиты растений и семян. Проект стоимостью 1,6 млрд руб. реализуется в ОЭЗ «Липецк». В Орловской области создается совместное предприятие региональной Корпорации развития, «Агрофирмы Мценская» и агрохолдинг Al Dahra (ОАЭ). Предполагается, что они вложат 13 млрд руб. в зерновой кластер: завод по глубокой переработке до 150 тыс. т зерна в год и мельничный комплекс с цехами производства комбикорма и крахмала мощностью 160 тыс. т продукции в год. Также предприятие получит доступ к логистическому хабу Al Dahra в порту эмирата Фуджейра для реэкспорта российского зерна в Персидский залив и Африку. Французская группа KUHN возводит завод по производству сельхозтехники в Воронежской области с инвестициями 3 млрд руб. Британский холдинг United Green Group (UGG) планирует вложить 5 млрд руб. в строительство в России молочной фермы на 5 тыс. голов КРС. В феврале Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что договорился с UGG о создании в стране завода по производству детских молочных смесей мощностью 15 тыс. т в год, общий объем инвестиций в проект оценивался в сумму до 10 млрд руб.



Отрасль в целом достаточно интересна иностранным инвесторам, что видно по целой россыпи проектов, в которые они сейчас инвестируют, рассказал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК компании EY Максим Никиточкин. Так, японская «Хоккайдо корпорейшн» строит тепличный комплекс в СФО, вьетнамская TH True Milk реализует ряд проектов в молочном секторе, китайские Mengniu Dairy Group и Zhongding Dairy Farming Co., Ltd. инвестируют в производство и переработку молока в Приморье, аналогичный проект в том же регионе есть у южнокорейской Lotte International, датская Idavang строит свинокомплекс в СЗФО, американский Remington seeds возводит семеноводческий завод на Юге и т. д. , приводит примеры эксперт.



Иностранных инвесторов в российское сельское хозяйство привлекает возможность реализовать высокотехнологичный проект, который будет выигрывать конкуренцию у местных игроков, считает Никиточкин. «Также важными факторами являются федеральные субсидии, готовность российских регионов предоставлять существенные налоговые льготы новым инвесторам, относительно невысокая стоимость земельных участков и рабочей силы, относительная близость к огромному рынку Китая», — перечисляет Никиточкин.



Сейчас российское сельское хозяйство может быть привлекательно для иностранных инвесторов благодаря высокой заинтересованности как федеральных, так и региональных властей и большому выбору особых экономических зон и территорий опережающего развития с выгодными льготными налоговыми условиями и содействием по организации бизнеса, вторит ему партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. Еще один немаловажный фактор — наличие перспективного рынка сбыта. Причем иностранных инвесторов может интересовать как российский рынок, который они считают стратегическим, так и внешние, и в этом случае наша страна рассматривается как удобная производственная площадка для выпуска продукции и ее дальнейшего экспорта.



Среди наиболее привлекательных секторов АПК для иностранцев Владимирова выделяет проекты глубокой переработки растительной и животноводческой продукции, инвестиции в выращивание и переработку зерна, развитие в подотраслях с длительным сроком окупаемости. «Наименее охотно иностранцы вкладываются в растениеводство, так как здесь множество нюансов с вопросом оформления земли в собственность, — продолжает Владимирова. — Также они не инвестируют в те отрасли, где наблюдается перепроизводство, а вопрос с экспортом продукции остается непрозрачным». При этом интересы иностранных и российских инвесторов в АПК могут отличаться. Первые заходят в проекты, где они четко могут оценить перспективы развития на ближайшие десять лет, для них крайне важна поддержка властей, а также наличие надежных поставщиков ресурсов высокого качества. Как правило, они играют по-крупному и отталкиваются от локального опыта. Отечественные компании знают местный рынок изнутри и готовы вкладываться (если будут уверены в росте и спросе) в более рискованные проекты, обращает внимание Владимирова. «С одной стороны, мы видим, что акценты инвестирования у российских и иностранных компаний совпадают — это молочная отрасль. С другой, есть точечные проекты, в которые иностранные инвесторы в силу своих компетенций идут, в отличие от российских — производство заменителей грудного молока, переработка картофеля», — добавляет Никиточкин.



Если говорить о привлекательности регионов для иностранных инвесторов, то Никиточкин выделяет Центральный федеральный округ из-за высокого платежеспособного спроса и Дальневосточный округ из-за близости к Китаю. Выбор делается на основании так называемого конкурса, когда инвестор сравнивает те налоговые льготы и стремление к сотрудничеству, которые ему предлагает каждый из рассматриваемых регионов, и выбирает наилучшее предложение, поясняет эксперт.



Правда, из исследования EY можно сделать вывод, что после введения западных санкций иностранным инвесторам в российское сельское хозяйство стало сложнее работать, в частности финансировать проекты, также были нарушены сложившиеся цепочки поставок. «В материале EY прослеживается точка зрения, что инвесторы по-прежнему неохотно заходят в российский агропром из-за неуверенности относительно секторальных западных санкций, которые значительно осложняют привлечение крупных инвестиций, а также работу с внешними рынками, — говорит Владимирова. — Также, несмотря на прогресс, который сделали региональные власти в вопросе открытого диалога с инвесторами из-за рубежа, последним по-прежнему понятны далеко не все особенности российского законодательства, главный минус которого — регулярные изменения, что тоже вносит дисбаланс в реализацию долгосрочных стратегий». Так что ни в этом, ни в следующем году серьезного увеличения иностранных инвестиций в отрасль не произойдет, резюмирует она.



Никиточкин тоже считает, что рост иностранных инвестиций в российский АПК неочевиден: отечественные холдинги занимаются модернизацией производства, и зарубежным компаниям становится сложнее конкурировать с локальными игроками, внутренний рынок насыщается, улучшения налогового режима или увеличения субсидий не ожидается. «Однако потенциальная возможность для увеличения инвестиций есть — это возможное максимальное открытие мировых рынков для России и исполнение поручения президента о достижении экспорта продукции АПК на $45 млрд. В таком случае будет целесообразно инвестировать в дальневосточные регионы», — заключает он.

