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Инвестиции
Британская United Green Group построит в России ферму за 5 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 октября 2019
Хозяйство обеспечит сырьем завод по производству детских смесей
Молочная ферма на 5 тысяч голов скота может расположиться в Псковской области
Фото: М. Стулов

Британский холдинг United Green Group (UGG) планирует вложить 5 млрд руб. в строительство в России молочной фермы на 5 тыс. голов КРС, сообщает «Коммерсантъ». В сентябре в Псковской области было учреждено ООО «Агро Фарм Ю Джи», единственным владельцем которого является UG Nutrition Ltd. из Великобритании, следует из базы kartoteka.ru. Основным видом деятельности российской компании указано разведение молочного скота и производство сырого молока.

В феврале Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о достижении договоренности с UGG о строительстве в России завода по производству детских молочных смесей. Проект предусматривает возведение предприятия производственной мощностью 15 тыс. т в год, общий объем инвестиций в проект оценивался в сумму до 10 млрд руб. По данным РФПИ, завод будет расположен в европейской части России и станет первым в стране локализованным производством заменителей грудного молока. Тогда директор инвестиций United Green Group заявлял, что завод обеспечит стабильный доступ местного рынка к высококачественному питанию для новорожденных и позволит «создать региональный распределительный узел для сбыта сухого детского питания в России и в ближнем зарубежье». «Агроинвестор» отправил запрос в РФПИ.

Гендиректор «Агро Фарм Ю Джи» Филип Уэй подтвердил «Коммерсанту», что проект молочной фермы реализуется UGG. Хозяйство будет располагаться на площади около 10 тыс. га, сырое молоко будет поставляться как будущему заводу UGG, так и другим крупным потребителям, например, «Вимм-Билль-Данну» (входит в PepsiCo). Сроки строительства фермы не называются.

По данным РФПИ, сейчас около 82% сухих молочных смесей для детей — так называемых заменителей грудного молока (ЗГМ) — ввозится в Россию из-за рубежа. Всего же, по оценке EY, емкость внутреннего рынка составляет примерно 41 тыс. т ЗГМ. С этого года Минсельхоз включил проекты создания мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них в список субсидируемых в части капитальных затрат.

Решение о собственной сырьевой базе переработчик принял, основываясь на тенденции, которая сейчас характерна для продовольственного рынка России в целом, включая молочную отрасль, когда выстраивается вертикально-интегрированный холдинг от сырья до готового продукта и даже собственной розницы, полагает гендиректор консалтинговой компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «Собственная ферма позволяет контролировать цену, а также качество молока-сырья, не экономить на кормах и добавках для получения молока тех параметров, которые необходимы для производства заменителей грудного молока», — сказала «Агроинвестору» Петрова. По ее словам, в России идет конкуренция за молоко-сырье высокого качества, а в случае с детскими смесями особенно важным параметром является стабильное и прогнозируемое качество сырья. «Компания PepsiCo, например, очень тщательно подбирает поставщиков для производства детской линейки "Агуша"», — напоминает Петрова. При этом в сравнении с PepsiCo у проекта UGG нет широкой диверсификации, позволяющей перенаправить потоки молока неудовлетворяющего качества для детского питания на производство других продуктов. «Поэтому для UGG собственное поголовье — это способ хеджировать сырьевые риски», — полагает Петрова.

United Green Group является частным инвестхолдингом, имеющим проекты в энергетике, недвижимости, промышленности, производстве продуктов питания. По данным источника «Коммерсанта», холдинг контролируется акционерами с Ближнего Востока и уже строил там завод по выпуску детского питания. UGG на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

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