Оценка самообеспеченности России молоком пересчитана в сторону снижения

Росстат повысил оценку импорта молочной продукции в 2018 году на 0,8 млн т до 6,5 млн т в молочном эквиваленте. В опубликованных ранее документах это значение составляло 5,7 млн т. Несмотря на корректировку, импорт все равно оказался ниже уровня 2017 года (на 7,2%) и стал минимальным за последние 14 лет, отмечает аналитический центр Milknews. Меньше, чем в 2018 году, импорт был только в 2004-м — тогда он находился на уровне 6,3 млн т.



Также Росстатом внесены изменения в балансы ресурсов и использования молока. Расчетный объем потребления молока населением в 2018-м составил 33,6 млн т с учетом нетоварного сектора, а среднедушевое потребление — 229 кг вместо 225 кг. По сравнению с 2017-м (230 кг) этот показатель снизился на 0,4%. В результате повышения объема импорта самообеспеченность России молоком по итогам прошлого года снижена с 84,2% до 82,4%, что на 7,6% ниже порогового значения Доктрины продбезопасности. В 2017-м самообеспеченность оценивалась в 82,3%, в 2016-м — 80,7%. Уровень самообеспеченности по товарному молоку аналитический центр Milknews оценивает в 76,7%.



Тем не менее самообеспеченность увеличивается с 2014-го, и в ближайшие два года рост продолжится, уверен гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. По его словам, позитивную динамику обеспечивают два фактора. «Во-первых, достаточно устойчиво растет производство товарного молока. Оно является достаточно интересным, инвестиционно привлекательным и рентабельным в настоящий момент, а с учетом санкций и слабого рубля российский рынок достаточно защищен, и мы действительно имеем возможность наращивать не только производство, но и переработку», — сказал «Агроинвестору» Белов. Второй фактор, влияющий на рост самообеспеченности, — это уменьшение реально располагаемых доходов населения. «В последние пять лет доходы снижаются, и вслед за ними снижается и потребление молочной продукции, что также приводит к росту самообеспеченности», — добавил Белов.



Что касается импорта молочной продукции, то по итогам года его существенного роста не ожидается, полагает Белов. «Прирост импорта был существенным в первом полугодии за счет его снижения во второй половине 2018-го на фоне ограничений поставок из Белоруссии. Но я думаю, что по итогам всего года ситуация стабилизируется и мы увидим либо уровень 2018-го, либо незначительный прирост», — оценивает Белов. В январе-июне импорт молочной продукции в Россию увеличился на 15%.



В текущем году Минсельхоз ожидает рост внутреннего производства сырого молока на 1,5-1,6% до 31,1 млн т. А к 2025 году объемы производства должны достигнуть 34 млн т, и Россия приблизится к выполнению параметров Доктрины продовольственной безопасности, прогнозировал в августе тогдашний директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов. Согласно прогнозу Белова, порог Доктрины продовольственной безопасности в 90% может быть достигнут в течение ближайших пяти-семи лет. «Это с учетом того, что ежегодный прирост товарного производства мы оцениваем на уровне 2-2,5% в ближайшие годы. С другой стороны, я надеюсь, что ситуация в российской экономике, наконец, начнет улучшаться», — добавил Белов.



Рекомендованная Минздравом норма потребления молока составляет 325 кг/чел. в год. Недостижение этого показателя Минсельхоз объяснял «сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов», а также «удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения», указано в Национальном докладе о реализации госпрограммы АПК в прошлом году. Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) снижается на протяжении шести последних лет.

