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Рынки
К 2022 году выпуск сыров может увеличиться на 40%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 сентября 2019
В ближайшие годы рынок ждет трансформация
Более 60% продаж сыров в России приходится на твердые сыры
Фото: М. Стулов

Запуск к 2022 году всех анонсированных мощностей по производству сыров приведет к выводу на рынок дополнительно 35 тыс. т мягких сыров и до 150 тыс. т твердых, сообщает «Союзмолоко» со ссылкой на данные, представленные в ходе «Молочных сессий». Увеличение производства приведет к ужесточению конкуренции на рынке и изменению расстановки сил в отрасли.

В 2018 году в стране было выпущено 472,6 тыс. т сыра, следует из данных Росстата. Таким образом, к 2023 году при запуске новых мощностей производство может увеличиться более чем на 39% к прошлогоднему объему. В первом полугодии 2019-го объем составил 248,7 тыс. т, что на 7,5% выше аналогичного прошлогоднего периода.

Рынок сыров подошел к этапу серьезной трансформации, отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, в ближайшие годы развитие рынка будут определять три ключевых фактора. Во-первых, это доходы населения и, как следствие, динамика спроса. «Второе — это итоги включения сыров в систему «Меркурий», а также результаты других мер по выявлению фальсификата и регулированию рынка сырных продуктов. Но каким образом будет происходить замещение сырных продуктов на сыры, также во многом будет зависеть от динамики доходов потребителя», — сказал «Агроинвестору» Груздев. Третий фактор — большое количество заявленных новых мощностей. «По разным категориям сыров они составляют от 20% до более 50% к текущим мощностям. Это кратно обострит конкуренцию на рынке», — предупреждает Груздев. В результате, прогнозирует эксперт, в условиях усиления конкуренции с рынка будут вынуждены уйти слабые игроки с устаревшими производственными мощностями.

При этом потенциал импортозамещения в России уже практически исчерпан, констатирует он. «С Беларусью мы работаем на общем рынке, поэтому поставки из этой страны импортом фактически не являются. А то, что приходит из третьих стран, составляет менее 5% от всего рынка. И этот объем мы не сможем заместить, так как это те сыры, которые в России не производятся и в ближайшее время производиться не будут», — считает Груздев.

По подсчетам BusinesStat, за 2014-2018 годы объем продаж сыров в стране сократился на 2,9%, с 709 тыс. т до 689 тыс. т. Однако если в 2015-м реализация сыров снизилась сразу на 6,8% на фоне продовольственного эмбарго и кризисных явлений в экономике, то в 2016—2018-х продажи сыров преимущественно демонстрировали рост, незначительно сократившись лишь в 2017-м. Наиболее популярными среди розничных покупателей видами сыров являются твердые и плавленые: в 2018-м на долю твердых приходилось 61,1% от общего объема розничных продаж, на долю плавленых — 14,5%.

Наибольший прирост в розничных продажах зафиксирован в категории мягких сыров: за пять лет объем увеличился почти на 36%. Однако в 2019-м прогнозируется замедление роста в этом сегменте, прогнозирует гендиректор и основатель компании «Умалат» Алексей Мартыненко. Причина — падение рынка кавказских сыров, вызванного сокращением производства адыгейского сыра в России из-за запрета на использование такого названия для производителей из других регионов. Сокращение продаж адыгейского сыра привело к общему уменьшению рынка кавказских сыров на 9% по сравнению с 2017 годом. Мартыненко также заметил, что рынок мягких сыров сейчас очень фрагментирован — около 50% российского рынка занимают локальные производители.

По прогнозам BusinesStat, в 2019—2023 годах ожидается продолжение роста продаж сыров на 0,7-2,6% в год, и в 2023-м объем продаж сыров в России достигнет 742 тыс. т. Авторы исследования ожидают, что в 2023-м на долю твердых и плавленых сыров будет приходиться соответственно 61,4% и 14% от общего объема розничных продаж.

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