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Инвестиции
«Умалат» запустил новый цех для производства моцареллы
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
31 июля 2019
Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей
Компания рассчитывает занять второе место на рынке мягких сыров в России
Фото: Т. Кулистикова

«Умалат», один из крупнейших в России производителей белых сыров, запустил новый цех по выпуску мягких сыров на заводе в городе Севск Брянской области. Мощность линии — 200 т молока-сырья в сутки. Благодаря реализации проекта, а также реконструкции предприятия, которую планируется завершить в течение года, компания рассчитывает увеличить выпуск сыров в 2,5 раза и занять второе место в стране на рынке мягких сыров. Сейчас «Умалат» находится на четвертой строчке с долей 5,6% в денежном выражении, и уступает Hochland (21,9%), Lactalis (8,9%) и «Карату» (5,8%), рассказал на церемонии открытия цеха владелец и гендиректор «Умалат» Алексей Мартыненко.

В этом году компания вложила в развитие бизнеса около 1,1 млрд руб., основные инвестиции пошли на строительство цеха, где будут производиться моцарелла, моцарелла для пиццы и сулугуни. «Это сердце нашего завода, там будет перерабатываться 80% от всего молока, которое мы планируем перерабатывать, — уточнил Мартыненко. — Примерно через год у нас будет полностью новый завод мощностью 250 т сырья в сутки, с полным циклом очистных сооружений, которые мы рассчитываем достроить до конца 2019-го. И это будет один из лучших в мире заводов по производству моцареллы, творожных и кавказских сыров с точки зрения инноваций, которые здесь применяются. Это не мое мнение, а итальянских экспертов». Все производственные процессы в цехе автоматизированы, при полной загрузке в цехе работает три человека — сыровар и два оператора. Кроме производственного цеха был построен аппаратный цех, установлено новое емкостное оборудование, СИП-мойка, система концентрации сыворотки, а также автоматическая машина для производства сыра качокавалло. Общая стоимость проекта реконструкции и развития бывшего маслозавода, который Мартыненко купил в 2003 году в предбанкротном состоянии, оценивается более чем в 2,4 млрд руб. В том числе в 2020-м на завершающем этапе инвестиционной программы «Умалат» намерен вложить 200-300 млн руб.

Благодаря запуску нового цеха, производительность труда в компании в этом году превысит 9 млн руб. на человека против 7,4 млн руб. в 2018-м. Валовая выручка, по планам, должна увеличиться примерно на 600 млн руб. и приблизиться к 2,8 млрд руб.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, продукция «Умалат» ничем не уступает европейской, и у предприятия большое будущее. В том числе глава региона отметил экспортный потенциал завода. Сейчас на экспортные продажи приходится 2-3% в выручке компании, уточнил Мартыненко. «В основном наша стратегия предполагает работу на российском рынке, поскольку чем свежее продавать наши сыры — тем лучше. Но мы планируем увеличивать и экспорт, сейчас успешно поставляем сыры в Белоруссию, Казахстан, выходим и на другие рынки», — сказал он.

Богомаз также отметил, что задача власти — не мешать бизнесу, а также создавать благоприятные условия для работы инвесторов. Так, например, в Брянской области они освобождаются от налогов на имущество и землю. При этом поддержка должна помогать предприятиям быть более успешными, но ни в коем случае не помогать им держаться на плаву, подчеркнул он. Не мешать — это главное, согласился Мартыненко, добавив, что кроме законодательной власти есть и другие. В частности, бывает тяжело взаимодействовать с надзорными органами. «Мы стараемся соблюдать все законы, но бывает ощущение, что дисциплинируют дисциплинированных, а тех, кто работает не по правилам, не замечают. Мы со всеми госорганами конструктивно взаимодействуем, но важно создавать равные условия конкуренции для всех участников рынка», — обратил внимание владелец «Умалата».

Так, например, компании пришлось взять на работу дополнительно двух человек из-за того, что готовую молочную продукцию с 1 июля начали сертифицировать в системе «Меркурий». «Для нас это хорошая система, главное, чтобы госорганы пользовались ее данными, и это не делалось “для галочки”, — прокомментировал Мартыненко «Агроинвестору». — Знаю, что некоторые предприятия обходят эту систему, поэтому тут вопрос — мы-то сделаем то, что от нас требуется, а как дальше информацией распорядятся госорганы, как она будет интерпретироваться — это уже вопрос их ответственности». При этом еще и маркировку молочной продукции (эксперимент по ее введению проводится с 15 июля) Мартыненко считает излишней. «Возможно, я чего-то про нее не знаю, но судя по тому, что мне рассказывали, это работать не будет, потому что молочная продукция — это не алкоголь и не сигареты», — добавил он.

Компания «Умалат» специализируется на выпуске свежих и рассольных сыров — моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни, брынза и прочие. В портфеле компании 55 товарных позиций трех брендов — Ungrande, Pretto для итальянской линейки и «Умалат» для кавказских сыров. Продукция предприятия реализуется в федеральных сетях, а также в HoReCa. Кроме сыров компания выпускает сливочное масло и сливки. Проект реконструкции завода реализуется с 2017 года.

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