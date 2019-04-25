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Инвестиции
«Умалат» вложит в развитие 1 млрд рублей в 2019 году
Инна Ганенко
Агроинвестор
25 апреля 2019
Валовая выручка компании за пять лет выросла в два раза
Компания перерабатывает до 110 тонн молока в сутки
Фото: «Умалат»

Один из крупнейших российских производителей свежих сыров «Умалат» инвестирует в развитие производства в этом году около 1 млрд руб. Об этом «Агроинвестору» рассказал владелец компании Алексей Мартыненко на бизнес-встрече, организованной бизнес-клубом Global. Планируется возвести новый цех по производству моцареллы, и увеличить мощности по выпуску крем чиза. В прошлом году инвестиции в предприятие составили около 340 млн руб. Еще почти 600 млн руб. было вложено в предыдущие два года, уточнил предприниматель.

По оценке самого «Умалата», его доля на рынке свежих сыров в 2018 году в стоимостном выражении составила 5,6%. С таким показателем компания является четвертым в России игроком по производству в данном сегменте после Hochland (21,9%), Lactalis (8,9%) и «Карата» (5,8%). «В ближайшие три-пять лет мы постараемся занять вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей свежих сыров», — поделился планами Мартыненко.

Предприятие, расположенное в городе Севск Брянской области, сейчас загружено на 95%. В сутки оно перерабатывает 100-110 т молока. Сырье компания закупает у сельхозпроизводителей. «Мы, конечно, задумываемся о развитии собственной сырьевой базы, тем более что производство молока сейчас — самый интересный и доходной бизнес по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства: рентабельность некоторых ферм, с которыми мы работаем, доходит до 50%, — рассказывает Мартыненко. — Но пока в ближайшей перспективе все-таки сконцентрируемся на том, что мы уже умеем делать — на выпуске сыров. Хотя идею о создании своих молочных комплексов мы не отбрасываем».

«Умалат» постоянно расширяет ассортимент. Недавно предприятием было освоено производство пастеризованных сливок, срок годности которых составляет 45 дней. «Мы станем первыми, кто предложит отечественному рынку пастеризованный продукт с такими длительными сроками хранения, — утверждает бизнесмен. — Наша цель — создавать то, чего на рынке еще нет». Также компания тестирует спрос на сыр длительного созревания. Если рынок даст положительный ответ, то «Умалат» начнет заниматься и его производством, говорит Мартыненко.

За последние пять лет валовая выручка компании увеличилась в два раза — с 1,1 млрд руб. в 2014-м до 2,25 млрд руб. в 2018-м. В этом году показатель, по прогнозу предпринимателя, может приблизиться к 3 млрд руб. EBITDA компании за последние пять лет выросла в 2,8 раза до 344 млн руб. по итогам прошлого года. В 2019-м показатель ожидается на уровне около 460 млн руб.

Компания «Умалат» основана Алексеем Мартыненко в 2003 году на базе маслозавода, находящегося в предбанкротном состоянии. Предприятие специализируется на выпуске свежих и рассольных сыров, таких как моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни, брынза и прочие. В портфеле компании три бренда — Ungrande, Pretto и «Умалат». Продукция предприятия реализуется в федеральных сетях, а также в российских кафе и ресторанах.

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