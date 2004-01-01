«Агроинвестор» наградил победителей Первой Общественной премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА»

Церемонию награждения открыли заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова, редакционный директор проекта «Агроинвестор» Николай Лычев и партнер PwC в России, руководитель практики оказания услуг компаниям АПК Михаил Фролов.



«Сегодня агропромышленный комплекс является одним из самых динамично развивающихся секторов российской экономики. Безусловно, большой вклад в это вносят люди и компании, работающие в сфере сельского хозяйства. Многие сельхозпредприятия за последние годы достигли больших успехов, и важно, чтобы об этих достижениях узнало как можно больше участников рынка, а общественное признание стимулировало дальнейшее развитие АПК», — сказала Елена Фастова.



Она вручила награду победителю в главной номинации Премии — Человек года. Им стал Виктор Семенов, основатель группы компаний «Белая Дача» — за запуск в 2018 году крупнейшего в России завода по переработке картофеля. Победителя в этой номинации определили путем открытого голосования на сайте www.award.agroinvestor.ru, в котором приняли участие более 8,5 тыс. человек.



«Сегодня самые достойные люди, проекты, стартапы, инициативы сельскохозяйственной и продовольственной отраслей получили общественное профессиональное признание. Мы задумывали Премию «Агроинвестор года» несколько лет назад, и я рад, что этот проект наконец воплощен в жизнь, — заявил Николай Лычев. — Разрешите выразить благодарность всем, кто работал над организацией Премии «Агроинвестор года», членам Экспертного совета, всем компаниям, которые оказали нам доверие и направили заявки на участие в Премии, всем, кто голосовал за Человека года на официальном лэндинге проекта, и тем, кто пришел поздравить победителей. Мы планируем проводить Премию «Агроинвестор года» ежегодно и надеемся в следующем году получить еще больше заявок от компаний-участников».



Эксклюзивная методика Премии «Агроинвестор года» была разработана PwC в России — независимым консультантом Премии.



«PwC рад поддержать Премию «Агроинвестор года», так как считает сельскохозяйственную отрасль стратегической. Учитывая мировые тренды роста населения и растущую нехватку природных ресурсов, у агропромышленного комплекса в России огромный потенциал. Для успешного развития отрасли и достижения амбициозных планов по экспорту необходима дальнейшая поддержка со стороны государства в виде субсидий и международной работы с целью преодоления внешних факторов, которые мешают нашим экспортерам. PwC сотрудничает с большим количеством компаний в отрасли, включая ее лидеров, и видит свою роль в поддержке клиентов в преодолении внутренних сдерживающих факторов — от разработки стратегии развития до внедрения всех ее аспектов на практике, будь то улучшение операционной эффективности, анализ рынка и применение лучших мировых практик в производстве и продажах, или внедрение новых ИТ-решений и цифровых технологий, — сказал Михаил Фролов. — У нас было множество достойных заявок, и в процессе их анализа мы еще больше уверились в том, что у агропромышленного комплекса в России светлое будущее, так как самое большое количество заявок было подано в номинациях Инновация года и Стартап года. От души поздравляю всех финалистов и победителей Премии!»



ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА

— Золото — Сергей Ниценко, генеральный директор компании «Заречное» — за использование лучших мировых технологий в сфере животноводства и производства мяса. В 2018 году под руководством Сергея Ниценко началась реализация проекта по откорму бычков молочных пород мощностью более 40 тысяч голов в год. Благодаря специально подобранным рационам их мясо по качеству получается сравнимым с мраморным мясом животных породы «Ангус».



— Серебро — Валерий Нагель, председатель совета директоров «Племенного завода «Комсомолец» (Забайкальский край). Под его руководством завод совершил прорыв в сельском хозяйстве региона. За три года работы предприятия полностью модернизирован технический парк, приобретено 90 единиц современной техники, более чем в пять раз увеличена заработная плата рабочих.



— Бронза — Андрей Буханцов, директор по развитию тамбовского агрохолдинга «Терра Де Люкс» — за развитие культуры земледелия и освоение новых технологий. «Терра де Люкс» работает по передовому севообороту «соя-кукуруза», что позволяет компании иметь рекордное по области среднее значение урожайности сои. Компания инвестирует в эффективность производства, чтобы снизить себестоимость продукции, ежегодно вкладывает в орошение, в семеноводческие проекты и в роботизацию производства.



СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

—Золото — Научно-испытательный центр «Агробиотехнология» — за отработку на более чем 40 агрокультурах технологий максимально возможного и экономически целесообразного уровня снижения пестицидной нагрузки при производстве сельхозпродукции.



— Серебро — «Институт молока Бочаров и партнеры» — за проведение в регионах России бесплатных образовательных семинаров по молочному животноводству. Тематика семинаров разнообразна — почвообработка, кормопроизводство, строительство, проектирование и генетика. Каждый семинар предусматривает практическую часть, которая проводится в хозяйстве-лидере отрасли в своем направлении.



— Бронза — Агропромышленный холдинг «Промагро» — за программу «Дели и Умножай», цель которой — сформировать у молодого поколения ответственное отношение к окружающей среде, желание принимать участие в её защите. В рамках программы во всех общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа Белгородской области организован раздельный сбор отходов. Также для учеников проводятся популярные лекции, рассказывающие, что такое селективный сбор отходов, и для чего он нужен.



СДЕЛКА ГОДА

— Золото — Группа «Русагро» — за объединение масложировых активов Русагро и холдинга «Солнечные продукты», с целью создания второго в России производителя масложировой продукции.



— Серебро — Компания «ГорПроект» — за заключение контракта с группой «Агрико» и компанией «Хендрикс Дженэтикс» о комплексном проектировании птицеплем-репродуктора по производству в Ставропольском крае инкубационного яйца индейки мощностью до 12 млн штук в год.



— Бронза — Группа «Черкизово» — за приобретение у владельцев холдинга «Приосколье» одной из крупнейших в Сибирском Федеральном Округе птицефабрик — «Алтайского бройлера». За счет этого приобретения группа вышла на крупнейшие потребительские рынки Сибирского федерального округа, и упрочила свое лидерство на отечественном рынке мяса птицы.



СТАРТАП ГОДА

— Золото — Компания «РусЭко» — за создание первого в Москве предприятия по промышленному выращиванию натуральной зелени на вертикальных фермах. Вертикальное фермерство позволяет возделывать зеленные сельскохозяйственные культуры в условиях плотной городской застройки. В проект инвестировано около 5 млрд руб.



— Серебро — iFarm — за создание проекта, позволяющего инвестировать в автоматизированное производство овощей, ягод, салатов и пряных трав на специализированном оборудовании в виде автоматизированных стеллажных конструкций. Инвесторы могут управлять фермой сами или выступить в роли финансового партнера.



— Бронза — Компания «Транспортная логистика» — за создание системы FeedNet, которая представляет собой комплексную систему управления процессом кормления животных, включая контроль качества приготовления кормов. В результате использования FeedNet cоздаются условия эффективного планирования кормления животных с учетом их поло-возрастных групп, дислокации, наличия и состава технологического оборудования и временных рамок.



ИНВЕСТИЦИЯ ГОДА

— Золото — Агропромышленный холдинг «Промагро» — за инвестиции в строительство современного льнозавода, который по оснащённости и качеству выпускаемой продукции сможет сравниться с западными аналогами. «Русский Лён» — это инновационное предприятие, целью которого является возрождение льняной отрасли страны.



— Серебро — Группа «Черкизово» — за реализацию проекта строительства свиноводческого кластера нового формата в Пензенской области. Этот проект позволит компании выйти на качественно новый уровень биобезопасности, а также значительно снизить себестоимость производства свинины.



— Бронза — Агрохолдинг «Степь», входящий в контур корпорации «АФК Система» — за строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов КРС и четырех мегаферм по 3 тыс. голов КРС каждая. Благодаря таким инвестициям, как эта, объем производства молока агрохолдингом к 2022 году должен достичь 200 тыс. т, что позволит «Степи» войти в тройку российских лидеров по выпуску молока-сырья.



ЗАПУСК ГОДА

— Золото — Крахмальный завод «Гулькевичский» (Краснодарский край) — за запуск современного производства мальтодекстрина. Возможность производства широкого ассортимента мальтодекстрина для нужд пищевой промышленности делает завод стратегическим для всей России, а также создает возможность экспорта продукта с высокой добавленной стоимостью.



— Серебро — Компания «Лэм Уэстон Белая Дача» — за открытие нового завода по переработке картофеля в Липецкой области. Новое производство полностью покроет потребность в импорте в Россию картофеля фри, при этом часть произведенной продукции пойдет на экспорт. Также создана передовая сырьевая база в Тамбовской области, работающая на основе новейших цифровых технологий.



— Бронза — Группа «Черкизово» — за открытие в Московской области завода «Черкизово-Кашира» - первого роботизированного завода по производству сырокопченых колбас в России, не имеющего аналогов в Европе. Завод будет производить до 30 тыс. т продукции в год.



ИННОВАЦИЯ ГОДА

— Золото — Компания «Зеленые Линии-Калуга» — за модернизацию технологии производства оздоровлённых саженцев плодовых и ягодных агрокультур. Саженцы используются для закладки маточных питомников и промышленных плантаций. А также за разработку метода микропрививки саженцев ин-витро, который позволяет поставлять готовые саженцы на 1-2 года раньше, чем при стандартной технологии выращивания.



— Серебро — Компания «А2 Молоко» — за разработку уникального метода контроля отсутствия белка А1 в сыром молоке и готовых молочных продуктах. Продукты А2 легче усваиваются, снижают риски воспалительных процессов и часто подходят даже тем, кто страдает от непереносимости обычного молока.



— Бронза — Фармакологическое объединение имени Пастера, бренд Здравушка — за внедрение силимарина в рационы кормления молочных коров. Эта инновация, за счёт сохранения функции печени, обещает увеличение продуктивного долголетия коровы на одну полную лактацию.



ЭКСПОРТЕР ГОДА

— Золото — Компания «Сиббиопродукт» — экспортер органической продукции собственного производства в страны Евросоюза и ближнего зарубежья. Рост выручки компании от экспорта зерновых, меда и дикоросов в 2018 году превысил 60%.



— Серебро — Группа компаний ВИК — за более чем 20-процентный рост экспортной выручки, широкую экспортную номенклатуру товаров ветеринарной фармацевтики, и диверсифицированную географию экспорта — более 25 стран ЕС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в 2018 году.



— Бронза — Компания «Европак», занимающаяся перевозкой в 38 стран мира наливных грузов, в том числе агропромышленных, и неопасной химии в инновационных упаковках-флекситанках. За 2018 год объемы экспортируемой продукции выросли на 50%.



ДОВЕРИЕ К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ

— Золото — Компания «Заречное», создавшая комплексную систему контроля качества мяса на всех этапах производства продукта. Мотивация сотрудников компании основана, в том числе, на достижении показателей качества и безопасности пищевой продукции.



— Серебро — Компания «Умалат», активно продвигающая концепцию здорового образа жизни и являющаяся одной из первых компаний, начавших распространять культуру потребления свежих сыров среди россиян. Требования к качеству и безопасности продукции доводятся до сведения каждого сотрудника предприятия, а их неукоснительное соблюдение — обязательное условие работы с поставщиками.



— Бронза — «Мясокомбинат Клинский» (Московская область, часть группы компаний «Продо»), где налажен строгий контроль качества на всех стадиях производственного процесса — от входного контроля сырья, вспомогательных материалов, упаковки до контроля готовых мясных изделий. На предприятии действует собственная система менеджмента качества производства продукции, часть требований которой превышает требования международных стандартов.

