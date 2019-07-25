«Сырная долина» на 25% увеличит производство сыров в Подмосковье

Строящийся агропарк «Сырная долина» в Дмитровском городском округе «будет производить около четверти объема российских сыров после запуска производства», сообщается на сайте правительства Московской области со ссылкой на зампредседателя правительства региона Вадима Хромова. «Более 15 тыс. т в год. Это очень хорошо. Причем сыры будут разные — от твердых до мягких сыров, в том числе козьих», — приводит слова Хромова пресс-служба областного правительства.



В то же время из данных Росстата следует, что на сырный кластер будет приходиться немногим более 3% общероссийского производства. Согласно официальной статистике, в 2018 году в стране было выпущено 472,6 тыс. т сыра, в первом полугодии 2019-го объем составил 248,7 тыс. т, что на 7,5% выше аналогичного прошлогоднего периода. Почти 44% общего объема приходится на Центральный федеральный округ, в том числе около 20% — на Московскую область. В 2018-м в регионе было произведено 51 тыс. т сыров, запуск кластера позволит нарастить этот показатель более чем на четверть.



Церемония начала строительства агропарка состоялась 17 июля. Известны первые четыре резидента «Сырной долины» - это «Экофарминг», «Куршавальская сыроварня», «Сыровар», а также французская Savencia Fromage. Также планируется построить молочную лабораторию, которая будет следить за качеством входящего сырья и готовой продукции.



Savencia на первом этапе планирует выпускать в Подмосковье 3 тыс. т сыров по французской технологии, рассказал президент компании Алекс Бонгран 24 июля на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. «Россия — это четвертый рынок сыра в мире, а Московская область — один из самых крупных регионов по потреблению сыра», — пояснил Богран решение инвестировать в российское производство.



Проект «Куршавальской сыроварни» предусматривает выпуск 2,5 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, инвестиции оцениваются в 250 млн руб. Мощности «Сыровара» (Дмитровский молочный завод) запланированы в объеме 5,4 тыс. т в год с инвестициями 575 млн руб., «Экофарминга» - в 500 т сыров из козьего молока в год. Пятым резидентом кластера может стать предприятие по переработке молочной сыворотки, сообщал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин на церемонии начала строительства кластера. «У нас еще есть 2 га. Мы изначально планировали локализацию предприятия по переработке сыворотки. Сейчас эти данные уточняются. Если все будет нормально, то к нам заходит резидент по сыворотке», — сказал Разин. Однако в случае, если каждый резидент будет работать с сывороткой локально, то им будут предложены дополнительные площади, уточнил он.



В создание предприятий планируется привлечь 2-2,5 млрд руб. инвестиций. Запуск производства в кластере первых сыров власти региона ожидают в 2020 году. Всем резидентам кластера предоставлены участки в 1-3 га, инженерная инфраструктура на территории кластера построена за счет регионального правительства. Кроме того, в 2017 году в Подмосковье была введена программа по возмещению из регионального бюджета 20% капитальных затрат для сыроваров.



Производство сыров, а также кисломолочных продуктов сейчас является одним из наиболее инвестиционно привлекательных направлений, ранее рассказывал «Агроинвестору» гендиректор АПХ «Промагро» (Белгородская область) Константин Клюка. По его словам, у этих групп товаров есть большие возможности с точки зрения импортозамещения, а в ряде регионов на эти направления предоставляется дополнительная господдержка. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов оценивал перспективы увеличения спроса на сыры «в разы»: как за счет роста внутреннего потребления, так и внешнего спроса, так как этот продукт хорошо торгуется на мировом рынке. «Именно поэтому инвесторы как российские, так и иностранные позитивно оценивают рынок и идут в него, понимая, что он будет расти», — отмечал Белов.

