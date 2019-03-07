«ЭкоНива» начинает строительство молочных комплексов в Московской области

«ЭкоНива» весной 2019 года приступит к строительству молочного комплекса и завода по переработке молока в Московской области. Об этом сообщил президент холдинга Штефан Дюрр на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с представителями бизнеса. «Как снег сойдет, мы начнем строить молочный комплекс на 3 тыс. коров дойного стада. Следующий шаг потом — это сырный завод», — сказал Дюрр.



Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона, группа планирует построить два комплекса в Ступинском районе с поголовьем 2,8-3 тыс. коров каждый. Соглашение об их возведении было подписано на форуме в Санкт-Петербурге, мощность комплексов оценивается в 200 т молока в сутки. «Стоимость вложений в комплексы с кормоуборочной техникой составит примерно 1 млн руб. на корову, то есть 3 млрд руб. совокупно. Также здесь, в Ступино, в этом году появится молокоперерабатывающий завод мощностью 1,2 тыс. т в сутки», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



В ноябре 2018-го Дюрр рассказывал, что строительство завода в Ступино должно начаться также в 2019 году, а закончиться к концу 2021 года. Объем инвестиций составит около 20 млрд руб. Он также говорил, что у компании есть 500 тыс. га земли в разных регионах, из них 18 тыс. га — в Ступине. По словам Дюрра, власти Подмосковья оказывают проекту большую поддержку. «И Андрей Юрьевич Воробьев постоянно спрашивает, и Андрей Разин, министр сельского хозяйства. Он постоянно спрашивает, и иногда мне кажется, что он больше заинтересован в наших проектах, чем мы сами», — рассказал Дюрр.



«ЭкоНива» является крупнейшим российским производителем сырого молока: по итогам года материнская компания Ekosem-Agrar рассчитывала выйти на показатель в 500 тыс. т. В прошлом году компания вела строительство 14 животноводческих комплексов в пяти регионах, общая сумма инвестиций в новые производства оценивалась в 41,8 млрд руб. К началу 2019 года сельхозпредприятия компании работали в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 500 тыс. га. К началу 2019 года общее поголовье КРС компании составляло около 134 тыс. животных, из них 68 тыс. — фуражные коровы.



Также весной 2019 года «ЭкоНива» планировала приступить к возведению трех молочных комплексов в Курской области. Как рассказывал «Агроинвестору» коммерческий директор компании Сергей Ляшко, каждый комплекс будет рассчитан на 3,5 тыс. голов КРС. А в Новосибирской области группа запланировала строительство двух животноводческих комплексов на 3,5 тыс. голов. Фермы будут создаваться на землях, ранее принадлежавших холдингу «Радуга» петербургского бизнесмена Давида Паникашвили.

