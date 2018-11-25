«ЭкоНива» вложит 70 млрд рублей в переработку молока

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, в ближайшие семь-восемь лет инвестирует около 70 млрд руб. в создание перерабатывающих мощностей. Не позднее 2025 года компания планирует самостоятельно перерабатывать все свое молоко и отказаться от сотрудничества с другими переработчиками.



Об этом президент холдинга Штефан Дюрр рассказал, отвечая на вопрос «Агроинвестора» в ходе презентации нового бренда молочной продукции — «ЭкоНива». Под ним компания начала выпускать питьевое молоко, кефир, сливки, сметану, творог, йогурты и др. — всего 44 наименования продукции. Старые торговые марки — «Академия молочных наук» и «Большая перемена» также продолжают существовать, Дюрр не исключил, что они останутся в линейке компании. Однако примерно через два года 70% продукции будет выпускаться именно под брендом «ЭкоНива». Также холдинг продолжит работать с собственными торговыми марками сетей.



Сейчас мощности холдинга позволяют перерабатывать 600 т молока в сутки при производстве около 1,5 тыс. т сырья. После запуска животноводческих комплексов, которые сейчас возводятся, суточный надой увеличится до 3,5 тыс. т, а к 2021 году компания планирует увеличить его до 5 тыс. т. Рост производства сырья — одна из причин, заставившая «ЭкоНиву» заняться переработкой. «Когда такой большой объем, мы уязвимы и зависим от переработчиков. Если у тебя 30 т молока и его кто-то не купит, то можно продать второму, третьему. А когда 3 тыс. т — тут нужно только стратегическое партнерство», — пояснил Дюрр.



Также он отметил высокую волатильность цен на рынке молока-сырья. Собственная переработка позволяет он нее уйти, поскольку в рознице стоимость продукции не меняется такими же темпами, она не дешевеет при падении закупочных цен на сырье. Кроме того, Дюрр считает, что большим плюсом для ритейлеров и покупателей станет то, что «ЭкоНива» обесспечивает прослеживаемость продукции от поля до прилавка. «Мы можем показать, что это наши корма, наши коровы, наше молоко. Сейчас мы, наверное, единственные, кто в таких масштабах может гарантировать качество по всей цепочке», — отметил он.



В этом году компания начала строительство 14 ферм на 45 тыс. голов КРС, в следующем планируется запустить еще 15 площадок на 51 тыс. животных. К концу 2019-го дойное стадо «ЭкоНивы» должно увеличиться до 100-120 тыс. коров с примерно 60 тыс. сейчас. В том числе в ближайшее время начнется возведение двух ферм в Московской области на 3 тыс. коров, они будут запущены в следующем году. Инвестиции составят около 3 млрд руб. Также холдинг рассматривает возможность создания в регионе перерабатывающего предприятия, вложения в него Дюрр оценивает не менее чем в 15 млрд руб. Ранее компания сообщала, что также намерена заняться производством органического молока. Органическая ферма будет построена в Калужской области, также два комплекса может быть возведено в Воронежской области.



«ЭкоНива» является крупнейшим производителем молока в России — по итогам 2017 года валовой надой компании составил 297 тыс. т. За девять месяцев 2018-го производство увеличилось до 351 тыс. т, по итогам года объем может достигнуть 500 тыс. т.

