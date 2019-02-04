«ЭкоНива» построит еще три молочных комплекса и центр селекции в Курской области

«ЭкоНива — АПК Черноземье» (входит в группу «ЭкоНива» Штефана Дюрра) планирует построить в Курской области три молочных комплекса, а также элеваторные мощности, завод по производству семян и селекционный центр. Совокупные инвестиции в эти проекты оцениваются в 12 млрд руб.



К возведению первого молочного комплекса предполагается приступить в апреле 2019 года, завершение строительства намечено на октябрь, сообщает пресс-служба правительства Курской области. Как рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко, каждый комплекс будет рассчитан на 3,5 тыс. голов КРС. По его словам, площадки будут возводиться по очереди в течение трех-четырех лет.



«После выхода на проектную мощность всех комплексов — в планах компании значится 2025 год — ежегодное производство молока составит 100 тыс. т», — говорится в сообщении правительства региона. Там уточняется, что в перспективе «ЭкоНива» рассматривает возможность возведения в Курской области завода по переработке молока. Однако, как уточнил Ляшко, в инвестпроект создание перерабатывающих мощностей пока не входит. «Переработка не отрицается, но пока конкретных планов на этот счет нет», — сказал он.



Что касается производства семян, то, по словам Ляшко, компания уже приступила к реализации этого проекта. «Он включает три объекта — семенной завод, элеваторные мощности и непосредственно селекционный центр, где мы будем заниматься своей селекцией озимых и прочих агрокультур. Мы сейчас уже работаем с озимой пшеницей, начинаем заниматься соей, а дальше время покажет», — уточнил Ляшко. На сайте «ЭкоНивы» говорится, что селекционная работа по озимой пшенице ведется в семенном хозяйстве «Щигровское» совместно с I. G. Pflanzenzucht, осуществляется 300-400 гибридных комбинаций в год, четыре сорта находятся на госиспытаниях. Мощность семенного завода должна составить 200 т семян в сутки, сдать его в эксплуатацию планируется к уборочной кампании 2019 года.



Также 29 января 2019 года «ЭкоНива — АПК Черноземье» стала владельцем холдинга «Конек-Горбунок», о возможности приобретения которого сообщалось в октябре. В активах компании — более 20 тыс. га в Курской области, а также сахарный комбинат «Конек-Горбунок» (бывший завод «Коммунар»). На встрече с курским губернатором Романом Старовойтом Дюрр подтвердил намерение работать на предприятиях предшественника и «вкладывать значительные средства в их модернизацию и развитие», сообщил Старовойт в своем Instagram. «Сохранит свои позиции и сахарный завод в поселке Коммунар Беловского района», — говорится на сайте областного правительства.



Ранее в интервью «Агроинвестору» Дюрр пояснял, что «ЭкоНиву» заинтересовали земли «Конька-Горбунка». «У нас в Курской области есть хорошее семеноводческое хозяйство. А земли не хватает. И при этом нам необходимо разбавлять севооборот. С другой стороны, власти региона хотят, чтобы мы развивали в области молочное направление. И если мы там будем строить комплекс, соответственно, нам потребуются кормовые культуры», — говорил Дюрр. При этом сахарный завод «ЭкоНиве» не нужен. «Если найдется покупатель, я с радостью за небольшие деньги этот комбинат продам», — признавал Дюрр.



«ЭкоНива» является крупнейшим российским производителем сырого молока: по данным Milknews, в 2017 году группа произвела 297 тыс. т сырья. За девять месяцев 2018-го выпуск увеличился до 351 тыс. т, по итогам года материнская компания Ekosem-Agrar рассчитывала выйти на показатель в 500 тыс. т. В прошлом году компания вела строительство 14 животноводческих комплексов в пяти регионах, общая сумма инвестиций в новые производства оценивалась в 41,8 млрд руб. К началу 2019 года сельхозпредприятия компании работали в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 500 тыс. га. К 9 января общее поголовье КРС компании составляло 134,3 тыс. животных, в том числе 67,9 тыс. фуражных коров.

