«ЭкоНива» вложит 9 млрд рублей еще в два комплекса в Новосибирской области

«Сибирская нива» (входит в холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра) приступает к строительству двух животноводческих комплексов в Черепановском районе Новосибирской области. Как сообщил РБК региональный директор «ЭкоНивы» по Сибирскому региону Сергей Ляхов, каждый комплекс будет рассчитан на 3,5 тыс. фуражных коров. Совокупный объем производства составит около 160 т в сутки.

По словам Ляхова, комплексы будут создаваться на землях, ранее принадлежавших холдингу «Радуга» петербургского бизнесмена Давида Паникашвили. «Но учитывая фактическое отсутствие какой-либо «живой» инфраструктуры, мы будем их строить практически в чистом поле», — добавил он. «Радуга» стала развиваться в Новосибирской области более 10 лет назад, земельный банк агрохолдинга доходил до 80 тыс. га. О финансовых проблемах компании стало известно весной 2018 года, когда началась подготовка к весенне-полевым работам.

Исполнительный директор «Сибирской нивы» Иван Поддубный рассказал, что планируемая сумма инвестиций в два комплекса составит около 9 млрд руб. «На территории хозяйств не осталось ни техники, ни какого-то дорогостоящего оборудования. Мы можем претендовать только на развалины, на остатки каких-то сушилок», — отметил Ляхов. Компания планирует и дальнейшее расширение производства сырого молока в Новосибирской области. «Локализация и мощность пока находятся на обсуждении», — сказал Ляхов.

«Сибирская нива» работает в Новосибирской области с 2006 года, на 1 июля 2018-го площадь ее сельхозугодий составляла 62 тыс. га, поголовье мясного и молочного КРС — 17,7 тыс. животных. О возможном строительстве «ЭкоНивой» двух молочных комплексов на землях «Радуги» в июле сообщало издание «Континент Сибирь». Тогда Ляхов рассказывал, что холдинг Штефана Дюрра находится на этапе оформления части земель, а в дальнейшем «будет пытаться взаимодействовать с конкурсными управляющими» для выкупа остальных земельных активов в Черепановском районе. Однако в декабре Ляхов сообщал, что строительство еще не начато. «Тормозит стройку земельный вопрос. Дело в том, что участки земли, на которых мы будем строить два животноводческих комплекса на 3,5 тыс. голов каждый, находятся не только в аренде у Черепановского района. Есть небольшая территория, являющаяся собственностью АПХ «Радуга». Сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров», — рассказывал он.

Одновременно с запуском новых ферм, как предполагается, произойдет открытие сырзавода в Маслянино. В декабре шла установка его колонн и обвязка металлоконструкциями основного производственного корпуса. Объем инвестиций в перерабатывающее предприятие запланирован в 21 млрд руб. с НДС. Ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия должен состояться в четвертом квартале 2020 года.

«Эконива» заняла первое место в рэнкинге «Агроинвестора» крупнейших российских инвестпроектов в АПК в 2018 году. В прошлом году компания вела строительство 14 животноводческих комплексов в пяти областях: семи — в Воронежской, трех — в Калужской, двух — в Рязанской и по одному — в Оренбургской и Новосибирской. Общая сумма инвестиций в новые производства оценивается в 41,8 млрд руб. В конце прошлой недели «ЭкоНива» открыла четыре новых животноводческих комплекса в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области общей стоимостью более 10 млрд руб. Каждый из комплексов рассчитан на 2,8 тыс. коров. Кроме того, «ЭкоНива» в прошлом году заявила о намерении построить семь заводов, чтобы самостоятельно перерабатывать все производимое группой молоко. Объем инвестиций в перерабатывающие предприятия оценивается в 70 млрд руб.

«ЭкоНива» является крупнейшим российским производителем молока:

по данным Milknews, в 2017 году группа произвела 297 тыс. т сырья. За

девять месяцев 2018-го производство увеличилось до 351 тыс. т, по итогам

года материнская компания Ekosem-Agrar прогнозировала, что показатель

может достигнуть отметки в 500 тыс. т. В 2017 году совокупный доход

«материнской» компании Ekosem-Agrar составил 246 млн евро, EBITDA — 69,5

млн евро.