Группа «Ташир» продала «ЭкоНиве» молочный проект в Калужской области

Группа «Ташир» Самвела Карапетяна продала «ЭкоНиве» Штефана Дюрра проект молочного комплекса на 2,4 тыс. голов КРС в Калужской области. По данным kartoteka.ru, с 7 декабря 100% владельцем ООО «Редькинское» является ООО «Эконива-АПК холдинг» - управляющая компания группы Дюрра.



По состоянию на сентябрь дойное стадо «Редькинского» составляло 308 коров, средний надой на одно животное — 2723 кг, говорится на сайте Минсельхоза Калужской области. По объему производства молока ферма находилась на 40-м месте среди молочных сельхозпредприятий региона. Первые четыре места занимают хозяйства «ЭкоНивы» - их совокупное поголовье оценивалось в 14,5 тыс. коров, средний надой — от 5611 кг до 7395 кг.



«Редькинское» планировало строительство в Калужской области нового молочного комплекса. О торжественном мероприятии с участием губернатора по случаю начала строительства пресс-служба регионального правительства сообщала еще в апреле 2015 года. Участникам был представлен проект будущего комплекса на 1,2 тыс. голов КРС. Однако губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил Карапетяну расширить проект вдвое, до 2,4 тыс. животных. Общий объем инвестиций оценивался в 1,8 млрд руб., открытие комплекса было запланировано на лето 2016 года. Газете «Коммерсантъ» местный чиновник рассказал, что возведение молочного комплекса было начато только в конце 2017 года, а через несколько месяцев строительство заморозили.



Штефан Дюрр не стал комментировать приобретение «Редькинского», попросив обратиться к официальному представителю компании. Представитель «ЭкоНивы» рассказала «Агроинвестору», что в следующем году группа планирует реализовать на землях хозяйства новый проект на 3,35 тыс. голов КРС. «Сейчас там ничего нет, фактически мы купили землю. Комплекс они начали возводить, но строительство было остановлено. Мы будем строить в другом месте», — сообщила представитель «ЭкоНивы». Пресс-служба «Ташира» на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Интерес многопрофильных инвесторов к АПК просматривается с конца 2014 года, когда было введено продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США и ряда других, напоминает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Однако непрофильных инвесторов, по ее словам, могут отпугивать сроки окупаемости проектов в сельскохозяйственной отрасли. «Несмотря на то, что в молочном секторе они снизились до семи-восьми лет, все равно такие сроки считаются большими», — сказала «Агроинвестору» Соснова.



«Ташир» - одна из крупнейших в России промышленных групп, ведет деятельность в области девелопмента, финансов, промышленности, строительства, энергетики, ритейла в России и за рубежом. В числе активов — торгово-развлекательные центры «Рио», «Ереван Плаза», Фора-банк, гипермаркеты «Наш дом» и др. Сельскохозяйственные проекты указаны на сайте группы в числе непрофильных. В частности кроме «Редькинского» «Ташир» управляет животноводческим комплексом СП «Калужское» в Калужской области. По данным на сентябрь 2018-го, его дойное стадо составляло 700 коров.



«ЭкоНива» является крупнейшим производителем сырого молока в России, у компании есть фермы в 10 регионах России. Сейчас группа активно наращивает производство, за год увеличив его в 1,5 раза до 1,5 тыс. т в сутки. В 2018-м компания начала строительство 14 новых животноводческих комплексов на 45 тыс. голов КРС, завершение строительства восьми из них запланировано на этот год, остальных — на 2019-й. К концу сентября поголовье КРС группы составляло 128,6 тыс. животных, в том числе 57,1 тыс. коров. В 2017-м «ЭкоНива» выпустила 297 тыс. т молока, по итогам этого года показатель может достичь 500 тыс. т.

