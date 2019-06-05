«Экомилк» осенью начнет производить сыры

Компания «Экомилк» строит в Московской области новый комплекс по производству сыра и кисломолочной продукции стоимостью 3,4 млрд руб. Как сообщил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин, общий объем переработки молока на комплексе составит около 1 тыс. т в сутки. Выпуск продукции начнется осенью этого года.



Реализация проекта ведется в два этапа. В рамках первой очереди будет налажено производство сыров, мощность переработки молока составит 300 т/сутки. На комплексе будут располагаться четыре линии по производству мягких сыров, сыров творожного типа, моцареллы, брынзы и феты. «Второй этап строительства предполагает цельномолочное производство. Здесь будет изготавливаться творог, молоко, сметана, йогурт и кефир уже в середине 2020 года. Общий конечный объем переработки молока в сутки составит 650 т», — приводит слова Разина пресс-служба подмосковного агроведомства.



Соглашение о строительстве комплекса было подписано на V Международном агропромышленном молочном форуме в конце 2018 года. «Производимые сыры планируется поставлять по всей территории России, цельномолочную и кисломолочную продукцию — только на территории центральной России из-за коротких сроков хранения», — сообщала тогда компания. Целью «Экомилк» является выход на первое место среди крупнейших производителей молочной продукции в Европе, говорится на сайте производителя.



Новый комплекс возводится на базе Озерецкого молочного комбината (ОМК) — основной производственной площадке «Экомилк». В марте на комбинате были запущены две линии розлива молочной продукции, в результате чего суммарный объем производства предприятия может достигать 300 т продукции в сутки, сообщала компания. ОМК выпускает сливочное масло, сметану, молоко, плавленые сыры, спреды (ТМ «Экомилк», «Альпийская коровка», «Алтайская коллекция», «Деревенское подворье» и др.). Также «Экомилк» строит завод в Новосибирской области, аналогично ориентированный на производство сыров и цельномолочной продукции.



Согласно собственным данным, «Экомилк» входит в топ-5 молочных предприятий центрального региона России. В феврале в интервью изданию RBG президент «Экомилк» Аслан Якубов уточнял, что ОМК производит порядка 6-7 тыс. т молочной продукции в месяц. «Строительство нового завода позволит нам удвоить эти объемы и выйти на совершенно новые рынки. Мы потихоньку растем, ставим перед собой цели по увеличению объемов выпускаемой продукции, в том числе в рамках реализации программы по импортозамещению», — говорил Якубов. Компания на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



Производство сыров и ряда кисломолочных продуктов сейчас является одним из наиболее инвестиционно привлекательных направлений, ранее рассказывал «Агроинвестору» гендиректор АПХ «Промагро» (Белгородская область) Константин Клюка. По его словам, на эти группы товаров сейчас растет спрос, а в ряде регионов на эти направления предоставляются дополнительные субсидии. Так, в Московской области действует компенсация 20% затрат на строительство сыроварен. «В этой сфере есть хороший экономический потенциал и все еще большие возможности с точки зрения импортозамещения», — отмечал Клюка.



По данным Росстата, в первом квартале 2019 года потребление сыров в России выросло на 26% к аналогичному периоду 2018-го. Позитивная динамика отмечена впервые как минимум за последние пять лет, обращал внимание гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. По его словам, в первую очередь увеличился спрос на ряд категорий доступных продуктов, например, на молодые сыры. Пока рост потребления сыров был покрыт в первую очередь за счет импорта, который вырос почти двукратно. Производство сыров внутри страны в первом квартале 2019-го увеличилось на 10,5% до 115 тыс. т.

