В 2019 году потребление сырных продуктов снизилось на 20%

В январе-июле 2019 года потребление сырных продуктов в России снизилось на 20,5%, подсчитал аналитический центр Milknews. По его оценке, это самое большое снижение среди категорий молочных продуктов. Так, за семь месяцев продажи сырных продуктов составили 124,5 тыс. т против 156,6 тыс. т за аналогичный период 2018-го. Потребление традиционных сыров, напротив, выросло на 8,3% до 409,8 тыс. т.

Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое питание, а также потребление молочной продукции без заменителей молочных жиров привели к переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры, поясняют аналитики центра. По их данным, на импорт приходится 27,5% внутреннего рынка сырных продуктов и 30,1% — рынка сыров.

С 1 января сырные продукты получили наименование «молокосодержащие продукты с заменителями молочных жиров, произведенные по технологии сыра», и это с точки зрения идентификации их потребителями оказало сильное влияние на рынок, говорит гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Второй фактор — большое количество инвестиционных проектов по производству качественных сыров, которые были реализованы в последние годы. «Это как крупные, так и мелкие, и средние производители. Более того, у целого ряда игроков сейчас есть амбициозные планы по дальнейшему развитию. То есть конкуренция усиливается, потребитель — выигрывает», — отмечает Белов. По оценке союза, запуск к 2022 году всех анонсированных мощностей по производству сыров приведет к выводу на рынок дополнительно 35 тыс. т мягких сыров и до 150 тыс. т твердых.

Третьим фактором является психологическое восприятие участниками рынка обязательной электронной ветсертификации в «Меркурии», в которую сыры включены с 1 июля. «Отраслевые эксперты сходятся во мнении: ожидание «Меркурия» способствовало тому, что компании, которые производили фальсифицированные продукты или легальные продукты с заменителями молочного жира, частично перестроили свой ассортимент на производство классических молочных продуктов, в том числе классических молочных сыров», — отметил Белов.

В то же время повышение цен при стагнации доходов приводит к непропорциональному замещению сыроподобных продуктов сырами и сокращению объемов потребления молочной продукции в целом. В 2018-м снижение составило 2%, до 33,1 млн т. В январе-июле 2019-го, по данным Milknews, потребление цельномолочной категории упало на 2,2%, в том числе питьевого молока — на 0,8%, кефира — на 5%, сметаны — на 5,4%, творога — на 6,2%, при продолжающемся росте потребления йогуртов (+5,8%) и сливочного масла (+6,3%). Аналогичным образом ниже объемов 2018-го оставалось и производство большинства видов молочной продукции: выпуск цельномолочной продукции в первом полугодии снизился на 3%, сливочного масла — на 6%, сырных продуктов — на 8%. «Весь дополнительный прирост товарного молока был направлен на производство сыров и сухого молока», — констатирует Milknews.

Дальнейшая динамика потребления молочных продуктов и продуктов с заменителями молочного жира будет зависеть от экономической ситуации в стране и динамики реально располагаемых доходов населения, уверен Белов. «Пока динамика доходов, к сожалению, отрицательная пятый год подряд. Конечно, такая ситуация не позволяет настраиваться на оптимистичный лад», — сетует он. Тем не менее если доходы начнут восстанавливаться, то потребление классических молочных продуктов, в том числе классических сыров, продолжит расти, уверен он. Белов напомнил, что в 2013 году, накануне девальвации рубля доля сырных продуктов в общем потреблении сыров и сырных продуктов в стране составляла 12-13%. «Мне кажется, в перспективе эта доля вполне реалистична и будет являться сбалансированной», — полагает гендиректор «Союзмолоко». Сейчас доля сырных продуктов составляет около 23%.