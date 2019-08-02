Агроинвестор

Перспективы молочного вывоза. За пять лет экспорт может вырасти в три раза

Поставки отечественной «молочки» на внешние рынки с 2015 года увеличивались в среднем на 5% в год. Однако 95% отгрузок осуществляется в страны бывшего СССР. Впрочем, при выполнении ряда условий по повышению конкурентоспособности и должной поддержке государства в ближайшие несколько лет России вполне под силам не только расширить географию, но и нарастить вывоз до $0,8-1 млрд, прогнозирует автор этой статьи