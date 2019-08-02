КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.155
eur
72.646
moex
2674.9
brent
61.17
пшеница
491
сахар
12.02
Рынки
Перспективы молочного вывоза. За пять лет экспорт может вырасти в три раза
Алексей Груздев
Агроинвестор
2 августа 2019
Поставки отечественной «молочки» на внешние рынки с 2015 года увеличивались в среднем на 5% в год. Однако 95% отгрузок осуществляется в страны бывшего СССР. Впрочем, при выполнении ряда условий по повышению конкурентоспособности и должной поддержке государства в ближайшие несколько лет России вполне под силам не только расширить географию, но и нарастить вывоз до $0,8-1 млрд, прогнозирует автор этой статьи
журнал «Агроинвестор»
август 2019
В деньгах поставки растут на 5% ежегодно
Фото: Shutterstock


Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Показать еще
Статьи по теме
Рынку сои грозит профицит? Производство агрокультуры в центре стало превышать возможности потребителей
Татьяна Карабут
Импорт «пальмы» перевалил за 1 млн тонн. Как эти объемы распределяются на российском рынке
Татьяна Карабут
Терра инкогнита для российского агроэкспорта. Каковы перспективы вывоза продовольствия в Китай
Инна Ганенко
Кто идет в сырный бизнес. Интерес к производству натуральных сыров активизировался
Татьяна Карабут
Для масличных нет предела. Общий урожай подсолнечника, сои и рапса составил 18,7 млн тонн
Татьяна Карабут
Читайте такжеПартнерский материал. «Сингента» помогает российским агрохолдингам открыть двери на китайский рынокПартнерский материал. KUHN представил на Всероссийском дне поля инновационную технику для заготовки кормов и животноводства
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за июль
Техника
Что принесет рынку отмена постановления 1432
Cover Story
Как потребители влияют на рынки продовольствия
Технологии
Цифровой ассистент. Популярность онлайн-сервисов для АПК растёт
Рейтинг
Топ-10 экспортеров зерна
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №08, август 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией