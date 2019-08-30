Темпы роста производства товарного молока в 2019 году увеличатся

По прогнозу Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), производство товарного молока по итогам 2019 года увеличится примерно на 3%, тогда как годом ранее прирост составил лишь 2,3%. Активизации темпов, по словам представителя организации Марии Жебит, способствовал ввод новых товарных молочных комплексов, работа над улучшением генетики стада, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности производства. Сейчас поддержку отрасли также оказывает благоприятная ценовая конъюнктура в сырьевом секторе.



После падения в 2018 году цены на сырое молоко сейчас находятся в росте, приближаясь к уровню двухгодичной давности, а в некоторых регионах уже превысив его, прокомментировала «Агроинвестору» старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. В среднем по стране индекс базовых цен на молоко высшего сорта жирностью 3,4% и с белком 3% в июле составил более 24,8 руб./кг, что на 12% больше, чем годом ранее. «Также стоит отметить, что в этом году практически не наблюдалось сезонного снижения цен, — говорит она. — Если в прошлые годы за апрель — июнь индекс мог снизиться на 4-7%, то в этом году фиксируется рост на 1% (июнь к марту 2019-го)». Во втором полугодии ожидается дальнейшее повышение цен на сырое молоко не только на отечественном, но и на мировом рынке, прогнозирует эксперт.



Прирост валового надоя обеспечивают главным образом современные крупнотоварные молочные комплексы. Повышается и молочная продуктивность коров: в сельскохозяйственных организациях среднегодовой прирост составляет около 6%, однако показатель имеет существенный потенциал для увеличения, считает Жебит. Сейчас, по данным Росстата, средний надой молока на корову в агропредприятиях составляет 5945 кг, (+5% к уровню прошлого года).



Среднесуточный удой на одну дойную корову на тюменском комплексе «Дамате» во II квартале 2018 года составил 31,4 л, а за аналогичный период 2019-го — 33,3 л. Достигнутые показатели продуктивности сравнимы с показателями лучших зарубежных молочных ферм, утверждает заместитель гендиректора УК «Дамает» Андрей Григоращенко. «Рост продуктивности коров обусловлен рядом факторов, в частности оптимизацией рационов и контролем над потреблением животными сухого вещества. Свою роль сыграло изменение структуры дойного стада в сторону увеличения животных со второй и третьей лактацией. Позитивные результаты принесла эффективная партнерская робота с компанией Cogent (официальный представитель ST Genetics в России), которая направлена на максимальное использование генетического потенциала животных за счет геномной оценки и индивидуального подбора семени быков», — поясняет топ-менеджер.



Молочно-товарный комплекс группы на 4,6 тыс. голов дойного стада, расположенный в Тюменской области, является крупнейшим в Сибири. Плановая мощность производства — 120 т молока-сырья в сутки или 44,7 тыс. т в год. Комплекс был построен при участии компании Danone. По итогам 2018 года предприятие произвело 32,3 тыс. л молока-сырья высшего сорта.



Осенью прошлого года «Дамате» приняла решение о расширении, а в апреле 2019-го приступила к строительству. «В результате реализации проекта поголовье коров будет увеличено до 6 тыс. животных, валовой объем производства молока составит 150 т/сутки или 55 тыс. т в год». Общая стоимость всего проекта «Дамате» оценивается в 6 млрд руб., сообщает Григоращенко.



По словам директора департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгении Шалихмановой, продуктивность в агропредприятиях гораздо выше, чем в хозяйствах населения. В 2018-м — более чем на 70%, и этот разрыв непрерывно увеличивался с 2008 года. Позитивным фактором развития отрасли она называет также стабильное увеличение доли сельскохозяйственных организаций в производстве. За 10 лет доля СХО выросла с 45% до 53%.

