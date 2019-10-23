KUHN Group намерена вложить 3 млрд рублей в строительство завода под Воронежем

Французская группа KUHN намерена вложить 3 млрд руб. в строительство предприятия по производству сельхозтехники в Воронежской области. Об этом было заявлено на совещании у губернатора Александра Гусева по вопросу реализации инвестпроекта ООО «Кун Восток», говорится в сообщении правительства региона. На сегодняшний день объем фактически вложенных средств равен 380 млн руб.



Одной из основных тем обсуждения стало технологическое присоединение завода к электросетям. Губернатор поручил проработать возможные варианты решения вопроса и до конца этой недели представить ему соответствующие предложения. В январе агентство «Абирег» сообщало, что компания обращалась к воронежским властям с просьбой помочь решить проблему с отсутствием необходимых мощностей. Заявленный объем электроэнергии, необходимый для работы предприятия, — 3,5 МВт. Изначально завод рассчитывал на питание за счет будущей реконструкции подстанции «Новоживотинное», которая находится примерно в 5 км от площадки инвестора. Однако «Россети» заявили, что технической возможности обеспечить требуемый объем электроэнергии для предприятия нет, прежде всего, из-за его удаленности от центров питания филиала.



Французской компании предложили оплатить строительство новой подстанции и прокладку сетей до строительной площадки - около 200 млн руб. KUHN, в свою очередь, заявляла, что готова частично поучаствовать в создании необходимой инфраструктуры, но заплатить максимум 25-30% от заявленной суммы. «Инвестору сложно понять и принять, почему только на него должны лечь все расходы на создание подстанции, которая будет обеспечивать электроэнергией еще и других потребителей», — пояснял представитель «Стройпроекта», генпроектировщика проекта KUHN.



В 2017 году французская группа приобрела в Воронежской области 19 га земли, а в сентябре 2018-го объявила о строительстве завода немоторизированной сельхозтехники. Предприятие станет 12-м производством компании в мире и первым в России. Начать его возведение предполагалось в 2019 году, а завершить первый этап — в 2020-м. В год открытия площадки российское подразделение KUHN намеревалось достичь оборота €45 млн.



Компания KUHN основана в 1828 году во Франции Джозефом Куном как производитель весов и приборов для взвешивания. С 1864 года производит сельскохозяйственное оборудование. Сегодня это основной вид продукции компании: группа выпускает навесную и прицепную сельхозтехнику для посева, почвообработки, ухода за посевами, внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов. Компания имеет представительства в 21 стране, ежегодный оборот в мире, согласно собственным данным, составляет €1,04 млрд. Российское представительство французской группы — ООО «Кун Восток» - работает с 2007 года. По данным kartoteka.ru , выручка российской компании в 2018 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. Как заявлял на презентации российского завода в сентябре 2018-го президент KUHN Group Терри Криер, Россия может стать одной из значимых точек роста в обеспечении продовольственной безопасности мира, и компания видит большой потенциал в сельском хозяйстве России.



Большинство иностранных инвесторов считают российский рынок важным и готовы расширять здесь свой бизнес, показало исследование «Перспективы развития международного бизнеса в России», подготовленное компанией EY. Так, 91% международных компаний, работающих в стране, заявили, что считают российский рынок стратегическим, а 85% участников опроса ожидают роста своего бизнеса в России в ближайшие три года. При этом для европейских компаний приоритетом работы в России является близость к рынкам сбыта (70%), в то время как для азиатских — налоговые льготы (75%), а для американских — возможность диалога с властью (71%) и доступность кадров (57%), показал опрос EY. Среди ограничений для развития бизнеса в России компании назвали быстро меняющееся законодательство, большое количество надзорных органов с разными целями, отсутствие понятной стратегии регулирования для большинства отраслей, а также несогласованность действий федеральных и региональных органов власти.

