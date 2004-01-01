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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода KUHN
KUHN
|
Июнь 2019
27 июня в рамках XIII выставки «День Воронежского поля» в Острогожском районе делегация руководства области во главе с губернатором Александром Гусевым посетила стенд компании KUHN и обсудила с генеральным директором ООО «Кун Восток» Андреем Манзюком вопросы локализации производства французского бренда на воронежской земле
Фото: KUHN

В этом году стенд мирового производителя специализированной прицепной и навесной сельскохозяйственной техники — компании KUHN — стал настоящим украшением выставки. Российское представительство группы ООО «Кун Восток» вместе со своим дилером, компанией «Воронежкомплект», представила на Дне поля сразу шесть единиц высокоэффективной техники французского бренда для различных аграрных работ. В их число вошли пропашная сеялка точного высева Maxima 2, многофункциональный выдуватель соломы PRI MOR 4260M CUT CONTROL с функцией измельчения массы, рулонный пресс-подборщик с изменяемой камерой VB3165 для работы в тяжелых условиях, универсальная высокопроизводительная косилка-плющилка FC 3160 TCR, новый самоходный опрыскиватель Stronger 4000 HD с емкостью бака 4 тыс. л и шириной захвата штанги 36 м, а также зерновая сеялка PREMIA 9000 TRC.

День Воронежского поля

«Это высокоэффективная и в тоже время простая в эксплуатации машина, которая уже долгие годы обеспечивает российским аграриям качественные посевы и не имеет никаких проблем в эксплуатации, — отметил Андрей Манзюк в рамках экскурсии по стенду для делегации правительства области. — PREMIA 9000 TRC — идеально подходит для российского рынка, поэтому сборку этой модели, в том числе, мы планируем наладить на воронежской производственной площадке KUHN».

День Воронежского поля

Александр Гусев остался доволен увиденным, пожелал компании успехов в реализации проекта по строительству завода по производству высококачественных сельхозмашин и выразил уверенность, что техника воронежской сборки будет такая же красивая и надежная.

Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода

Напомним, что в сентябре 2018 года крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной навесной и прицепной техники KUHN Group объявила о планах строительства в Воронежской области своей первой производственной площадки в России. Реализация данного проекта позволит компании еще более оперативно реагировать на потребности клиентов, а также будет способствовать трансферу мировых инноваций и технологий в страну.

Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода

«КУН — наш надежный партнер, которого мы давно ждали. Нам важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области, потому что они приносят передовые технологии. Я благодарен руководству компании за то, что их выбор пал на наш регион», — подчеркнул на презентации губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода

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