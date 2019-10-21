Правительство утвердило балльную систему локализации для тракторов

Правительство утвердило балльную систему локализации для выпуска сельскохозяйственных тракторов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 17 октября и вступит в силу с 1 января 2020 года.



Документ вносит изменения в постановление № 719, которое регламентирует отнесение производства промышленной продукции к выпущенной на территории России. В него будет добавлена позиция «Тракторы для сельского хозяйства прочие», при этом у производителя-резидента ЕАЭС должны быть права на конструкторскую и технологическую документацию на трактор с возможностью внесения изменений в нее, а также сервисный центр, уполномоченный осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции.



В постановлении также указано количество баллов, которые будут начисляться для компонентов и технологических операций, совершенных на территории страны. Так, за локализацию производства кабины производитель сможет набрать до 18 баллов, двигателя — до 28 баллов, переднего моста — до 13 баллов, заднего моста — до 16 баллов, коробки передач — до 45 баллов, электронных систем — до 22 баллов, гидравлической системы — до 19 баллов, ходовой части — до 12 баллов, несущей рамы — до 10 баллов и т. д. Еще по два балла будут начисляться за каждые 0,1% от объема выручки, которые инвестированы в НИОКР, но не более 20% от максимального возможного количества баллов.



Чтобы получить господдержку для поставки продукцию на экспорт (постановление № 496), производителю необходимо будет набрать 30% баллов от максимально возможных с 1 января 2020 года, 35% — начиная с 2022 года и 40% — с 2024 года. Для участия в программе повышения конкурентоспособности в рамках постановления № 191 процент начисленных баллов с 1 января 2020 года должен составлять не менее 25%, с 2022 года — 30%, с 2024 года — 35%. А для получения господдержки этот порог определен на уровне 45% с 2020 года, с ежегодным повышением на 5 п. п. в последующие годы. Таким образом, к 2025 году производители тракторов для сельского хозяйства смогут получать господдержку только при достижении 80% баллов от максимально возможного уровня.



Требование в 80% баллов на практике трудновыполнимо, прокомментировал «Агроинвестору» представитель отраслевого союза производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery Михаил Мизин. «Основная причина — отсутствие эффекта масштаба в тракторном производстве в отличие от автопрома, а также слабое состояние компонентной базы в России», — сказал Мизин. Так, по его словам, российские компоненты часто уступают иностранным по качеству, при этом превосходят их по цене. «Не говоря уже о том, что производства некоторой номенклатуры в России вообще нет», — напоминает он. Тем не менее, признает Мизин, принятый проект содержит ряд позитивных изменений по сравнению с предыдущими проектами: появилась возможность начисления баллов за инвестиции в НИОКР, а наиболее сложные технологические операции раздроблены на подоперации, за каждую из которых возможно начисление определенного количества баллов.



Изменения как раз направлены на стимулирование производства комплектующих внутри страны, парирует замдиректора ассоциации «Росспецмаш» (объединяет отечественные заводы) Денис Максимкин. «В постановлении детально прописаны баллы за изготовление различных комплектующих, в том числе гидравлического оборудования, коробок передач, мостов, трансмиссий и т. д. Это позволит производителям развивать их выпуск», — уверен Максимкин. В целом ассоциация поддерживает переход на балльную систему, сказал он «Агроинвестору», заметив, что уже сейчас у отдельных производителей уровень локализации по критериям нового постановления гораздо выше требуемых 45%. «Единственное, постановление предусматривает более низкий уровень локализации в отношении техники на экспорт, в то время как до этого уровень локализации был одинаков для господдержки как на внутреннем рынке, так и экспортном. Например, с учетом того, что до 20% баллов могут покрыть инвестиции в НИОКР, для участия в программе повышения конкурентоспособности достаточно будет лишь 5% непосредственно локализации производства», — заметил Максимкин. Тем не менее он выразил надежду, что вводимая балльная система про тракторам позднее будет распространена на всю сельхозтехнику, в том числе комбайны и другую самоходную, а также прицепную и навесную технику.



О том, что прорабатывается вопрос о переходе на балльную систему подсчета локализации производства для сельхозтехники, сообщалось еще в начале 2019 года. Как говорил представитель вице-премьера Дмитрия Козака, инициатива призвана унифицировать правила работы в различных отраслях машиностроения. Сейчас техника признается произведенной в России, если внутри страны был выполнен определенный набор технологических операций. Соответствие установленным в постановлении №719 требованиям дает возможность производителям в том числе участвовать в программах «Росагролизинга», а аграрии могут получать льготные инвесткредиты на приобретение такой техники.

