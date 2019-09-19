В первом полугодии производство сельхозтехники выросло на 14%

В первом полугодии 2019 года производство сельхозтехники и оборудования увеличилось на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 53,4 млрд руб., сообщила ассоциация «Росспецмаш». По данным Росстата, в январе-июне в стране произведено почти 3 тыс. зерноуборочных комбайнов, что на 15% выше аналогичного периода 2018-го. Выпуск тракторов для сельского хозяйства увеличился на 31%, культиваторов — на 13%, картофелеуборочных комбайнов — на 2%, борон — на 0,3%.



С учетом зарубежных производителей отгрузки сельскохозяйственных тракторов на внутренний рынок, согласно оценке «Росспецмаша», увеличились на 3,7% до 13 тыс. штук, рост рынка тракторов наблюдался во всех мощностных диапазонах, за исключением сектора более 100 л. с. В частности, рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л. с., который формируется в основном за счет бывшей в употреблении техники из Японии, в январе-июне вырос на 23%; мощностью от 40 л. с. до 100 л. с. (в основном, поставляется из Беларуси) — на 3,5%. Объем отгрузок машин мощностью более 100 л. с. (в основном, из Беларуси и дальнего зарубежья) сократился на 20%, в то время как в сегменте полноприводных машин (определяется, в основном, отгрузками российских производителей) рост составил 7,2%. Одновременно рынок самоходных комбайнов (зерноуборочных и кормоуборочных) в январе-июне 2019 года продолжил снижение, сократившись на 8,2% до 2,4 тыс. единиц. В 2018-м, согласно подсчетам ассоциации, падение составило 16,6%, в 2017-м — 3,3%.



Нарастить производство агротехники и увеличить объем отгрузок на внутренний рынок удалось во многом благодаря действию программы 1432, в рамках которой Минсельхозом предоставляются субсидии производителям сельхозтехники для ее реализации со скидкой 15-20%, отмечает «Росспецмаш». По его данным, в январе-июне лидерами по росту поставок техники стали Петербургский тракторный завод (+29%), Ковровский электромеханический завод (+47%), «Интенсивные технологии» (+26%), «Трактор» (+50%), «Евротехника» (+15%), «Ростсельмаш» (+6%), «Клевер» (12%). По данным ассоциации, участниками программы является рекордное число производителей: недавно Минпромторгом было выдано 97-е заключение на соответствие требованиям программы.



В 2018 году на субсидии в рамках постановления правительства 1432 из бюджета было выделено 10 млрд руб., большую часть из них — 5,9 млрд руб. — получил «Ростсельмаш», еще 1,5 млрд руб. — Петербургский тракторный завод. В этом году на реализацию программы выделено 8 млрд руб., к началу весны эти деньги уже были фактически израсходованы. С 2020 года правительство объявило о намерении отменить скидки, сделав главным инструментом технического перевооружения АПК лизинг на льготных условиях. «Росспецмаш», в свою очередь

просит правительство сохранить программу и выделять на нее по 16,5 млрд руб. ежегодно в 2020—2023 годах.

