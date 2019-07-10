В 2019 году «Росагролизинг» хочет увеличить поставки техники на 30%

«Росагролизинг» планирует до конца года поставить аграриям более 6,5 тыс. единиц техники на сумму свыше 20 млрд руб., рассказал гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Косова, в денежном выражении это на 20% больше показателя 2018-го, а в физическом — на 30%.



С февраля запущена программа обновления парка сельхозтехники ОПТ 2.0, по которой аграриям предоставляется техника без аванса при льготной ставке в 3% годовых с отсрочкой первого платежа на шесть месяцев, напомнил Косов. «Программа очень востребована, на сегодняшний момент в различных стадиях поставки у нас находится свыше 4 тыс. единиц техники на сумму 14,5 млрд руб.», — рассказал он (цитата по стенограмме на сайте правительства). В связи с большим числом заявок «Росагролизинг» планирует сократить срок принятия решения по типовому лизингу до одного дня. «Мы внедрили так называемый лизинговый конвейер, и сегодня бóльшая часть заявок у нас уже обрабатывается в рамках одного дня: мы по ним либо принимаем решение, либо отказываем», — отметил гендиректор компании.



Кроме того, совет директоров «Росагролизинга» в мае утвердил пятилетнюю стратегию развития. В соответствии с ней, к 2025 году компания рассчитывает поставить не менее 55 тыс. единиц отечественной сельхозтехники, рассказал Косов. Медведев в свою очередь заметил, что аграрии сейчас «как и в прошлые годы, активно обновляют парк сельхозтехники, причем это обновление будет продолжаться еще на протяжении целого ряда лет». «Это еще несколько лет как минимум. И впоследствии, естественно, все равно нужно будет менять эту технику», — указал Медведев.



Между тем, по данным Минсельхоза, в 2018-м вновь увеличилась доля техники, с года выпуска которой прошло 10 и более лет. Так, по тракторам она выросла до 73,1% с 70,8% в 2017-м, по зерноуборочным комбайнам — с 59% до 61,5%, по кормоуборочным — с 61,8% до 65,3%, говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы АПК в 2018 году. По состоянию на 1 января 2019 года в стране было зарегистрировано 387 тыс. тракторов (на 2,8 тыс. меньше, чем на 1 января 2018-го), 131,2 тыс. зерноуборочных комбайнов (на 1,1 тыс. больше), 14,7 тыс. кормоуборочных комбайнов (на 108 меньше).



В качестве меры господдержки обновления парка из госбюджета выделяются субсидии производителям сельхозтехники на ее продажи со скидкой. В 2018-м на скидки в бюджете было предусмотрено 10 млрд руб., на этот год — 8 млрд руб. Со следующего года правительство планирует отменить субсидии производителям сельхозтехники и сделать основным механизмом господдержки льготный лизинг и льготное кредитование. Аграрии, в свою очередь, высказывали опасения, что это может негативно сказаться на обновлении парка сельхозтехники. Они называли лизинг невыгодным и кабальным механизмом, для которого необходимо собирать большой пакет документов, при этом говорили, что «Росагролизинг» не принимает во внимание специфику работы того или иного хозяйства.



АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В декабре 2018 года и в мае 2019-го были подписаны распоряжения о докапитализации компании — на 4 млрд руб. и 3 млрд руб. В 2018 году компанией передано в лизинг 897 тракторов, 1,1 тыс. комбайнов, 2,8 тыс. другой сельхозтехники и 668 единиц автомобильной техники, следует из Нацдоклада. Крупнейшим получателем техники на условиях лизинга стало Поволжье (около 30% поставок) и Центральный федеральный округ (около 26%).

