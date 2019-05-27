Правительство намерено отменить скидки на сельхозтехнику

Белый дом с 2020 года планирует отменить субсидии для производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства N1432, согласно которой аграриям компенсировалось 15-20% стоимости приобретенной отечественной сельхозтехники. Решение принято по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева, сообщила пресс-служба кабинета министров. Из сообщения следует, что начиная с 1 января вместо постановления 1432 обновление аграриями парка техники будет поддерживаться путем «субсидирования части затрат российских лизинговых организаций, связанных с передачей ими техники в лизинг на льготных условиях, либо посредством льготного кредитования».



Изменения направлены на унификацию аналогичных по экономической сути мер поддержки спроса в разных отраслях, которые имеют разную эффективность и порождают конкуренцию за средства бюджета, пояснили «Коммерсанту» в аппарате Козака. Там отметили, что субсидирование производителей напрямую — схема, которая поддерживает чистую прибыль компаний, а финансирование через субсидирование косвенных инструментов (лизинг, кредиты) более эффективно и позволяет установить здоровую конкуренцию. Ранее покупка сельхозтехники включена в программу льготного кредитования по ставке не более 5%, также на сельхозтехнику распространяется единый механизм льготного лизинга в машиностроении. Как докладывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании в правительстве в апреле, мера господдержки в виде субсидий производителям сельхозтехники «существенно способствует» обновлению техники аграриями. «В сочетании с другими мерами господдержки это позволит аграриям в 2019 году приобрести в разы больше отечественных машин и оборудования, чем годом ранее», — прогнозировал Патрушев.



Патрушев отмечал, что к апрелю в 2019-м от компании «Росагролизинг» в разных стадиях поставок аграриям находится 3,3 тыс. единиц техники на сумму 11 млрд руб. На сайте Минсельхоза указано, что льготный лизинг представлен двумя программами «Росагролизинга». Первая из них — «Федеральный лизинг» - дает возможность аграриям брать технику на срок до семи лет, размер аванса составляет 20%, процентная ставка — 3,5%, минимальная сумма финансирования лизингополучателя — от 400 тыс. руб. Вторая программа — «Программа обновления парка техники 2.0» - действует с февраля 2019 года, по ней размер аванса для комбайнов и тракторов составляет 0%, а минимальная сумма финансирования лизингополучателя — от 1 млн руб. с возможностью отсрочки оплаты первого лизингового платежа на шесть месяцев. К началу апреля, докладывал Патрушев, в рамках второй программы аграриями было заказано 1,9 тыс. единиц сельхозтехники на сумму 6 млрд руб., что уже вдвое превысило результат 2018 года.



Тем не менее отмена «программы 1432» приведет к серьезному падению производства сельхозтехники, предупреждает «Росспецмаш». Согласно прогнозу ассоциации, выпуск отечественной техники сократится в три раза, доля российской техники на внутреннем рынке России — в 2,5 раза, количество поставляемых в серийное производство новых моделей техники — в шесть раз, а инвестиции в отрасль — в 10 раз. «В качестве альтернативы постановлению N1432 предлагаются лизинговые механизмы поддержки, которые только еще предстоит разработать. Даже если эта мера и будет эффективной, на ее отладку потребуется как минимум несколько лет», — отметил «Агроинвестору» представитель «Росспецмаша». Ассоциация уверена, что такие меры, как льготный лизинг и льготное кредитование, должны реализовываться параллельно с субсидированием скидок, тогда аграрии смогут выбирать наиболее удобный для них механизм господдержки. Ранее «Росспецмаш» называл программу 1432 «одним из самых эффективных механизмов господдержки, осуществляемой в стране»: по подсчетам ассоциации, каждый вложенный рубль дает 1,7 руб. обратных поступлений в бюджеты всех уровней, а также создает мультипликационный эффект развития смежных отраслей.



В правительстве, в свою очередь, недовольны, что субсидии в рамках постановления 1432 концентрируются у двух крупнейших производителей — «Ростсельмаша» и Петербургского тракторного завода (ПТЗ), на которые в 2017 году пришлось 78% средств, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. В октябре 2018-го семь членов «Росспецмаша», в том числе ПТЗ, жаловались главе «Росспецмаша», совладельцу «Ростсельмаша» Константину Бабкину на то, что «лоббистские действия» ассоциации осуществляются преимущественно в интересах «Ростсельмаша». «Агроинвестор» отправил запрос представителю «Ростсельмаша».



Постановление правительства N1432 было утверждено 27 декабря 2012 года. В 2016-м на компенсацию скидки сельхозмашиностроителям из бюджета было предоставлено 11 млрд руб. В 2017-м этот объем вырос до 13,7 млрд руб., деньги закончились в середине лета, после чего еще 2 млрд руб. было направлено из резервного фонда правительства. В 2018-м на скидки в бюджете было предусмотрено 10 млрд руб., на этот год — 8 млрд руб. К началу весны эти деньги уже были фактически израсходованы. В апреле на совещании в Хабаровске первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявлял, что субсидия в этом году составит 16 млрд руб.



В 2018 году, по данным Минсельхоза, сельхозпроизводители купили 17,6 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 10,4 тыс. тракторов и 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов. Скидки в рамках постановления 1432 представлялись на 3,8 тыс. наименований сельхозтехники. Несмотря на это, обеспеченность российских аграриев в прошлом году вновь сократилась: если в 2017-м на один трактор приходилось 328 га пашни, то в 2018-м — 337 га. За последние пять лет, следует из данных Росстата, обеспеченность тракторами уменьшилась на 18,6%. В этом году Минсельхоз поставил перед регионами задачу значительно нарастить закупку техники аграриями. Так, заявлял Хатуов, в Центральном федеральном округе целевые ориентиры по закупкам техники и оборудования должны быть повышены до 4 тыс. тракторов и 2,2 тыс. комбайнов, в Поволжье — до 3,3 тыс. и 1,9 тыс. соответственно. Пересмотреть план закупок «в сторону значительного увеличения» также поручено органам управления АПК Сибири и Юга страны.

