Минсельхоз поручил увеличить закупки сельхозтехники

В 2018 году российские аграрии приобрели 10,4 тыс. тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 646 кормоуборочных комбайнов, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на селекторном совещании, посвященном обновлению парка сельхозтехники. Из них из бюджета была просубсидирована закупка 12% тракторов (1,2 тыс.), 65% зерноуборочных комбайнов (3,4 тыс.) и 31% кормоуборочных комбайнов (200 шт.).



На 2019 год Минсельхоз поставил задачу увеличить закупки. По прогнозам органов управления АПК, в этом году аграрии планируют закупить 12,2 тыс. тракторов, 5,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, 813 кормоуборочных комбайнов. «Однако, по оценке Минсельхоза, прогноз приобретения техники должен быть пересмотрен и увеличен», — сообщила пресс-служба аграрного ведомства.



По итогам совещания Хатуов поручил органам управления АПК регионов «актуализировать прогноз приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования», а также проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки технической и технологической модернизации АПК. Первый замминистра отметил, что у регионов есть возможность увеличить объем закупаемой техники через «Росагролизинг», который предлагает новые программы для модернизации техпарка АПК, а также использовать другие меры господдержки на федеральном и региональном уровнях.



Как ранее сообщала ассоциация «Росспецмаш», в течение 2018 года объем отгрузок техники на внутреннем рынке вырос в денежном выражении на 3% до 100,6 млрд руб. Как следует из материалов ассоциации, рынок сельскохозяйственных тракторов показал положительную динамику (+6%), причем в секторе полноприводных машин продажи в физическом выражении выросли на 28% до 2,8 тыс. единиц. В то же время рынок самоходных комбайнов (зерноуборочных и кормоуборочных) продемонстрировал снижение на 17% до 5,9 тыс. единиц. Как отмечает ассоциация, позитивные изменения в отгрузках наблюдались лишь в последние месяцы прошлого года на фоне повышения цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, а также в связи с увеличением размера субсидии по постановлению № 1432 до 25%. В январе 2019-го отгрузка сельскохозяйственных тракторов увеличилась на 5% по сравнению с первым месяцем прошлого года, до 1,5 тыс. штук, при снижении отгрузок самоходных комбайнов на 50% до 80 единиц.



Однако в целом по текущему году ассоциация рассчитывает на увеличение поставок, сказал «Агроинвестору» замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин. «Мы ожидаем, что у аграриев в 2019 году будет хороший платежеспособный спрос в связи с ростом цен на зерно. Поэтому надеемся на рост как производства в отрасли, так и поставок техники сельхозпроизводителям», — прокомментировал он. В то же время на программу 1432 на этот год предусмотрено лишь 8 млрд руб., заметил Максимкин, и эти средства уже фактически израсходованы. «Только с прошлого года переходящий остаток составлял 7 млрд руб. — это субсидии, которые необходимо выдать по договорам прошлого года. Поэтому мы надеемся, что выделенные на этот год деньги будут увеличены: по нашим расчетам, на эти цели необходимо 15 млрд руб.», — уточнил он.



В прошлом году на реализацию программы 1432 было направлено 10 млрд руб., в результате по программе субсидирования было реализовано свыше 17,5 тыс. единиц сельхозтехники. Как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, в этом году также есть возможность выйти за рамки 8 млрд руб.



Компания Claas ожидает в этом году умеренного роста продаж своей техники в пределах 10% по зерноуборочным комбайнам и стабильную востребованность других типов сельхозмашин на уровне 2018 года, сообщил «Агроинвестору» представитель компании. Что касается прошлого года, то производитель констатировал спад в объемах реализации основных категорий сельхозмашин в целом на рынках стран СНГ, в том числе и в России. Так, согласно его оценке, российский внутренний рынок зерноуборочных комбайнов сократился на 25%. «Claas стал единственным, кому удалось улучшить свои позиции на рынке, преодолев негативные тенденции», — заявил представитель компании. В сегменте кормоуборочной техники производитель оценил рост продаж на 8% по основным производителям, прежде всего за счет увеличения продаж западных брендов. Что касается российского рынка тракторов, то здесь, по оценке Claas, наблюдалось снижение продаж на 2%, что «частично объясняется эффектом высокой базы, после роста отгрузки данного типа сельхозмашин в 2017 году на 35%».

