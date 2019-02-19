В 2018 году продажи российской сельхозтехники выросли на 3%

В 2018 году российские заводы увеличили продажи сельхозтехники на внутреннем рынке на 25% по сравнению с 2016-м, до 100,6 млрд руб., сообщила ассоциация «Росспецмаш». В то же время, как уточнил «Агроинвестору» представитель ассоциации, по сравнению с 2017-м объем отгрузок техники в прошлом году вырос лишь на 3%.



В количественном выражении самую значительную динамику показали машины для внесения удобрений, продажи которых за год увеличились на 58% до 644 ед. Продажи опрыскивателей поднялись на 29% до 1179 ед., кормоуборочных комбайнов — на 19% до 532 ед., полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 18% до 2276 ед. Косилок в прошлом году на внутреннем рынке было закуплено 2649 ед., что на 12% больше показателя 2017-го, пресс-подборщиков — 1230 ед. (+10%), борон — 4048 ед. (+6,3%).



В первой половине 2018 года российский рынок сельхозтехники существенно сократился из-за снижения доходов аграриев, ранее отмечали представители «Росспецмаша». Так, в первом квартале прошлого года продажи упали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 27%. Во втором квартале падение замедлилось и по итогам первого полугодия составляло 23%. Как рассказывал «Агроинвестору» директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Прохор Дармов, кроме сокращения доходности аграриев на продажах сказалась задержка субсидирования льготных кредитов на приобретение сельхозтехники. Для поддержания спроса действует программа льготного кредитования по ставке не более 5%, однако в первом квартале аграрии не смогли получить эти кредиты.



В то же время по объему экспорта прошлый год стал рекордным для отечественных производителей сельхозтехники, оценил «Росспецмаш». Заводы нарастили поставки на внешний рынок на 40% до 11 млрд руб. «Благодаря высокой конкурентоспособности российской техники удалось в разы увеличить отгрузки в страны, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение, например, в Германию и Польшу», — подчеркивает ассоциация. Как сообщал в середине января на совещании о развитии производства отечественной сельхозтехники глава Минпромторга Денис Мантуров, к 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объем поставок за рубеж должен вырасти в 2,5 раза.



На внутреннем рынке положительную динамику позволит сохранить компенсация скидки производителям сельхозтехники по постановлению правительства №1432. «Через этот механизм аграриям было поставлено свыше 70 тыс. единиц современной высокопроизводительной техники за последние пять лет», — рассказывал Мантуров на правительственном совещании на заводе Claas (цитата по стенограмме на сайте правительства). В 2018-м на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 10 млрд руб., на этот год предусмотрено 8 млрд руб. Ассоциация «Росспецмаш» считает, что для сохранения положительной динамики в отрасли и наращивания темпов модернизации АПК эту сумму в 2019—2021 годах необходимо увеличить до 15 млрд руб. ежегодно. Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце января поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину представить до 26 марта предложения по изысканию дополнительных средств на программу №1432.



С 2013 по 2016 год выпуск сельхозмашин в России в денежном выражении вырос с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством, к 2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна увеличиться до 80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб.

