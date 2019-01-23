Правительство обсуждает новую систему отнесения сельхозтехники к российской

Правительство рассматривает вопрос о переходе на балльную систему подсчета локализации производства для сельхозтехники, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Как подтвердил изданию представитель вице-премьера Дмитрия Козака, идея балльного подсчета инициирована им для унификации правил работы в отраслях машиностроения: такая система также обсуждается для автопрома, дорожно-строительной и спецтехники.



Сейчас техника признается произведенной в России, если внутри страны был выполнен определенный набор технологических операций. Их перечень прописан в постановлении правительства от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Например, к отечественным зерноуборочным комбайнам относятся те, у которых в России проведена сборка несущей рамы и моторно-силовой установки, локализовано производство кабины, молотильно-сепарирующего устройства, бункера и т. д. По словам источников «Коммерсанта», идея баллов возникла после письма Козаку от Ассоциации европейского бизнеса и ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery по локализации тракторов. В письме они выражали обеспокоенность по поводу предлагаемого Минпромторгом ужесточения требований для признания тракторов российскими.



Баллы для подсчета локализации для сельхозтехники должны были обсуждаться 22 января на совещании у заместителя главы Минпромторга Александра Морозова с производителями техники. Однако, по данным источников, в ходе совещания Морозов только сообщил о необходимости локализации ряда обязательных операций, в частности производства двигателя. Пресс-служба Минпромторга на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



Координатор VDMA Agricultural Machinery по работе со странами ЕАЭС Михаил Мизин факт отправки письма Козаку подтвердил, отметив, что оно было отправлено в ноябре. Однако позиции ассоциации по балльной системе пока нет. «Концепция новой системы нам пока неизвестна», — сказал он «Агроинвестору». Пресс-служба АЕБ на запрос «Агроинвестора» пока не ответила.



Как отметил Мизин, соответствие установленным в постановлении №719 требованиям дает возможность производителям участвовать в программах «Росагролизинга», аграрии могут получать льготные инвесткредиты на приобретение техники. «Есть тенденция к тому, что вся система господдержки в сельхозмашиностроении постепенно будет сводиться к соответствию критериям постановления 719», — считает Мизин. По его словам, сейчас на российском рынке целый ряд иностранных производителей отвечает требованиям по локализации. «В основном это производители прицепной техники. Такие компании, как Kverneland, Amazone, Horsch, завод прицепной техники John Deere в Оренбурге. Есть и производители самоходной техники, например, компании Claas, Same Deutz-Fahr, компания Kuhn сейчас локализует производство в Воронежской области и т. д. », — перечисляет Мизин.



Ранее правительство внесло изменения в правила предоставления господдержки производителям сельхозтехники, согласно которым лимит объема субсидий будет корректироваться в зависимости от численности работающего на предприятии персонала. Как рассказывал 18 января на заводе Claas в Краснодаре премьер-министр Дмитрий Медведев, если в 2006 году, когда появилась госпрограмма по сельскому хозяйству, доля действующей отечественной техники на полях была «5-7%, может быть, 10%», то сейчас — более 60%. Глава кабмина напомнил, что правительство субсидирует льготные кредиты на покупку российской сельхозтехники, сообщив, что этой возможностью в течение 2018 года воспользовались около 100 сельхозкомпаний. Кроме того, Медведев объявил о готовности правительства увеличить финансирование программы 1432, на которую в этом году пока предусмотрено 8 млрд руб. против 10 млрд руб. в 2018-м.

