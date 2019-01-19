Правительство изменило правила субсидий на сельхозтехнику

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила предоставления субсидий производителям сельхозтехники. Об этом он сообщил в Краснодаре на совещании, посвященном развитию отечественного сельхозмашиностроения.



«Я только что подписал постановление, которое усовершенствует правила предоставления таких субсидий на этот год. Лимит объема субсидий корректируется в зависимости от численности персонала», — сообщил он.



Как уточняется на сайте правительства, для производителей техники с численностью персонала 75-500 человек суммарный объем субсидий увеличен с 5% до 15% (в процентах от общего объема субсидий на финансовый год), а для производителей с персоналом 500-1000 человек — с 12,5% до 20%. Кроме того, установлена возможность субсидирования сельхозтехники для производства и послеуборочной обработки льна. «Корректировка правил позволит стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной техники, будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях», — отмечается в сообщении.



Правила предоставления субсидий утверждены постановлением правительства от 27 декабря 2012 года N1432. В соответствии с ним аграрии могут приобретать сельхозтехнику отечественного производства со скидкой 15-20%, при этом с 15 августа по 15 декабря 2018-го субсидирование скидок было увеличено до 25-30%. «Производители продают свою технику аграриям по более низкой цене, со скидкой. Недополученные расходы компенсируются за счёт бюджетных денег», — объяснил суть программы Медведев. В прошлом году на эти цели в федеральном бюджете было выделено 10 млрд руб., в результате по программе субсидирования было реализовано свыше 17,5 тыс. единиц сельхозтехники, рассказал Медведев.



На этот год на программу 1432 предусмотрено 8 млрд руб., однако, заявил премьер-министр, есть возможность выйти за рамки этой суммы. «Правительство готово будет рассмотреть вопрос увеличения финансирования по таким программам субсидирования. Нужно посмотреть на реальные темпы выпуска, на потребности, которые формируют сами потребители, на региональные заявки. Тем не менее мы готовы будем это сделать», — сказал Медведев. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил увеличить финансирование с 8 до 15 млрд руб. Он пояснил, что если субсидирование сократить или даже оставить на прежнем уровне, то есть риск, что «модернизация сельхозтехники, парка, которая сегодня очень активно идет, по крайней мере на Кубани, приостановится».



Помимо скидок правительство субсидирует льготные кредиты на покупку российской сельхозтехники. Программа льготного кредитования (постановление правительства N163) стартовала в июне 2018-го. По словам Медведева, этой возможностью в прошлом году воспользовались около 100 компаний, закупив сельхозтехнику на сумму более 2 млрд руб. «Мы будем предоставлять субсидии на эти цели и дальше, увеличивая возможности финансирования, насколько получится», — пообещал глава правительства.



С 2012 по 2017 год производство сельхозтехники в стране в денежном выражении выросло в три раза, в том числе в 2017-м — на 21% до 107 млрд руб., сообщал Минпромторг. В то же время в физическом выражении закупки аграриями сельхозтехники недостаточны. Как рассказывал на конференции Russian Crop Production — 2018/19 в конце сентября замдиректора департамента растениеводства Минсельхоза Евгений Купреев, в первом полугодии приобретено 4,6 тыс. тракторов, 1,7 тыс. зерноуборочных и 268 кормоуборочных комбайнов. При этом согласно подсчетам Минсельхоза, для полноценного обновления (при расчете замены машин раз в 10 лет) и формирования оптимального парка сельхозтехники нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов, 16 тыс. зерноуборочных и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов. По данным Минсельхоза на 20 сентября, в наличии у аграриев находилось 448,3 тыс. тракторов, 125,6 тыс. зерноуборочных и 17,4 тыс. кормоуборочных комбайнов. За два года число тракторов сократилось на 6 тыс. единиц, кормоуборочных комбайнов — на 1 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов — выросло на 400 единиц.

