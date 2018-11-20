Алексей Гордеев: на финансирование госпрограммы АПК нужно 400 млрд рублей

Вице-премьер Алексей Гордеев обсудил с главой комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным финансирование развития сельского хозяйства. Как говорится в сообщении комитета, позитивную оценку получило рассмотрение нижней палатой федерального бюджета во втором чтении на прошлой неделе, в ходе которого финансовое обеспечения АПК было увеличено. Так, расходы федерального бюджета на развитие сельского хозяйства вырастут с 242 млрд руб. в 2018 году до 304 млрд руб. в 2019-м и 295 млрд руб. в 2020-м. «При этом в 2021 году на сельское хозяйство из федерального бюджета запланировано направить 312 млрд руб.», — отмечается в сообщении.



По словам Гордеева, финансирование госпрограммы необходимо вывести на уровень более 400 млрд руб. в год. Он пояснил, что дальнейшего усиления господдержки требует ряд направлений. «Цели по наращиванию производства молока, говядины, плодовой и овощной продукции, и связанные с этим задачи увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, площадей многолетних насаждений, посевных площадей, мощностей транспортно-логистической инфраструктуры, определяют необходимость вывода финансирования государственной программы на уровень более 400 млрд руб. в год», — подсчитал вице-премьер.



Также в ходе встречи была достигнута договоренность об усилении взаимодействия между правительством, Минсельхозом и аграрным комитетом Годсумы по разработке и утверждению до 1 июня 2019 года госпрограммы «Развитие сельских территорий». Стремление к необходимой динамике развития сельских территорий определяет необходимость существенного усиления государственной поддержки в этой области», — говорится в сообщении. Кроме того, Гордеев и Кашин уделили особое внимание законопроектам в части регулирования НДС на плодовую продукцию, энерготарифам для сельхозпроизводителей, а также законодательным инициативам в области развития агрострахования, ветеринарии, семеноводства, племенного животноводства, школьного питания.



Второе чтение проекта федерального бюджета прошло в Госдуме 14 ноября. Как заявлял Кашин, в результате внесенных корректировок рост господдержки АПК к прошлому году составит 34%, а общий объем «пробил черту за 300 млрд руб.». Так, на федеральный проект «Экспорт продукции АПК» решено выделить 38,7 млрд руб. Также 15 млрд руб. направлено на докапитализацию Россельхозбанка, 1,3 млрд руб. — на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом, 17,7 млрд руб. — на льготное кредитование, 2,1 млрд руб. — на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.



На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во втором чтении выделено 7,4 млрд руб., с 2 млрд руб. до 8 млрд руб. решено увеличить финансирование технического перевооружения аграриев (программа 1432). Одновременно сумма на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям по льготной ставке по проекту «Стимулирование инвестдеятельности в АПК», сокращена с 79,1 млрд руб. до 73,1 млрд руб. Субсидии на погектарную поддержку аграриев в следующем году составят 11 млрд руб., субсидии на литр молока — 8 млрд руб.



Как ранее заявляла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, приоритеты госпрограммы начиная со следующего года будут в первую очередь направлены на рост экспорта продукции АПК к 2024 до $45 млрд и на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в АПК на 126,7 тыс. человек.

