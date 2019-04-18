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Техника
Обеспеченность аграриев тракторами в 2018 году вновь снизилась
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
18 апреля 2019
На одну машину приходится в среднем 337 гектаров пашни
В Краснодарском крае один трактор обрабатывает в среднем 168 гектаров пашни
Фото: В. Бычков

Обеспеченность российских сельхозорганизаций тракторами продолжает снижаться. В 2018 году сокращение составило 2,7%, за последние пять лет показатель уменьшился на 18,6%. Как следует из данных Росстата, в прошлом году на тысячу гектаров пашни приходилось в среднем 2,97 тракторов, в то время как в 2017-м — 3,05 машин. Таким образом, на один трактор приходилось 337 га пашни против 328 га в 2017-м.

Обеспеченность тракторами за год увеличилась лишь в двух федеральных округах — Северо-Кавказском (на 0,4% до 3,57 штуки) и Уральском (на 2,1% до 3,05 штуки). При этом в Южном федеральном округе на 1 тыс. га приходилось 3,57 тракторов (на 1,4% меньше 2017-го), в Центре — 3,27 тракторов (-1,7%), в Поволжье — 2,66 (-4,9%), в Сибири — 2,22 (-3,2%), а на Дальнем Востоке — 2,45 тракторов (-7%).

Среди регионов максимальный объем пашни на одну машину приходится в Хакасии — 950 га, Бурятии — 851 га, Амурской области — 807 га, Оренбургской и Иркутской областях — 769 га и 632 га соответственно. В Краснодарском крае один трактор обрабатывает в среднем 168 га, в Ростовской области — 316 га, в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областях — 283-363 га.

В то же время обеспеченность аграриев зерноуборочными комбайнами в 2018 году выросла, составив в среднем 236 единиц на 1 тыс. га посевов. Также увеличилось наличие свеклоуборочных машин — на 2% до 2,19 единиц на 1 тыс. га и кукурузоуборочных — на 10,9% до 0,42 единиц. Среди комбайнов снижение наблюдалось лишь по картофелеуборочным машинам, обеспеченность которыми сократилась на 10,7% до 14,79 единиц. Совокупная энергообеспеченность аграриев (сколько энергетических мощностей приходится на 100 га посевной площади) в прошлом году, по данным Росстата, составила 199,6 л. с. — на 0,8% выше показателя 2017-го.

Обеспеченность тракторами в России очень низкая даже в сравнении с ближайшими соседями, отмечает руководитель аналитического департамента консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина. Так, по ее словам, в Беларуси на 1 тыс. га пашни приходится более девяти, в Казахстане — более шести тракторов; в Аргентине — 8, Канаде — 16, США — 26, Китае — 28, Германии и Франции — 65 тракторов. При этом снижение показателя обеспеченности в России довольно ожидаемо. «К сожалению, несмотря на ряд позитивных импульсов, общая разобщенность и недостаточность мер не могут привести к стойкому положительному результату. Для изменения ситуации — с учетом  длительного периода упадка в экономике и постоянной экономической нестабильности — нужна очень существенная, комплексная и долгосрочная поддержка государства как самих аграриев, так и российских производителей сельхозтехники», — уверена Пармухина.

Вопрос обновления парка сельхозтехники для отечественного АПК остается актуальным, признал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии ведомства 16 апреля. Так, министерство рассчитывает, что благодаря программе N1432 и другим мерам господдержки в 2019 году аграрии приобретут «в разы больше отечественных машин и оборудования». «Рассчитываем достичь показателя в 56 тыс. единиц», — объявил он.

В 2018 году, по данным Минсельхоза, сельхозпроизводители купили 17,6 тыс. единиц сельхозтехники. Как ранее говорил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в том числе приобретено 10,4 тыс. тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 646 кормоуборочных комбайнов. Из них из бюджета была просубсидирована закупка 12% тракторов, 65% зерноуборочных и 31% кормоуборочных комбайнов. На этот год на субсидии покупки отечественной техники в бюджете предусмотрено 8 млрд руб. против 10 млрд руб. в 2018-м.

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