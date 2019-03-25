В январе-феврале закупки сельхозтехники выросли на 4%

За первые два месяц 2019 года российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,7 млрд руб. Такие данные привел президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин на совместном заседании в Госдуме экспертного совета при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству нижней палаты, комиссии по стратегии развития сельхозмашиностроения Союза машиностроителей и совета директоров «Росспецмаша».



Экспорт российской сельхозтехники в январе-феврале этого года также продолжил увеличиваться и составил 1 млрд руб., что на 6% больше показателя аналогичного периода 2018-го, сообщает пресс-служба ассоциации. В прошлом году отгрузки за рубеж стали рекордными, увеличившись на 40% до 11 млрд руб.



Однако 2019 год для производителей специализированной техники может закончиться спадом в производстве и экспорте, предупредил Бабкин. Причина — приостановка ряда действующих механизмов поддержки и недостаточное финансирование реализуемых программ. В частности, по оценке «Росспецмаша», финансирование программы №1432, по которой аграриям предоставляются скидки в 15-20%, в 2019 году необходимо увеличить до 18 млрд руб. Как пояснил «Агроинвестору» представитель ассоциации, такие цифры были получены в ходе опроса производителей с учетом текущего спроса на сельхозтехнику со стороны аграриев.



В 2018 году, по данным «Росспецмаша», объем отгрузок техники на внутреннем рынке вырос в денежном выражении на 3% до 100,6 млрд руб. Российские аграрии приобрели 10,4 тыс. тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 646 кормоуборочных комбайнов, сообщал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Из них из бюджета была просубсидирована закупка 12% тракторов, 65% зерноуборочных и 31% кормоуборочных комбайнов. На 2019 год Минсельхоз поставил задачу увеличить закупки.



В прошлом году на реализацию программы 1432 было направлено 10 млрд руб., в этом — пока 8 млрд руб. И эти средства уже фактически израсходованы, говорил в начале марта «Агроинвестору» замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин. «Только с прошлого года переходящий остаток составлял 7 млрд руб. — это субсидии, которые необходимо выдать по договорам прошлого года», — пояснял он.



Энергообеспеченность сельхозорганизаций находится на уровне прошлого года и составляет 149 л. с. на 100 га посевных площадей, докладывал на заседании правительства 14 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, кроме программы 1432 в этом году перезапускается программа «Росагролизинга» по обновлению парка техники. «Мы рассчитываем, что «Росагролизинг» будет главным инструментом технической модернизации <...>. При минимальном участии государства «Росагролизинг» может поставить около 9 тыс. единиц техники на сумму порядка 35 млрд руб.», — говорил министр. Кроме того, в прошлом году 19 организациям компенсировалась часть затрат на выпуск и поддержку гарантийных обязательств по производимой сельхозтехнике, в 2019—2021 годах на эти цели предусмотрено почти 38 млрд руб. Также покупка сельхозтехники включена в программу льготного кредитования по ставке не более 5%.

